La Municipalidad de Surquillo clausuró ayer, jueves 21 de setiembre, en horas de la noche, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. En los exteriores del lugar se encuentra alumnos, personal administrativo y docentes a la espera de una respuesta.

LEE MÁS | SJL: capturan a delincuentes que extorsionaban a víctimas con granadas de guerra

Según TV Perú, la comuna indicó que la institución educativa, según la ordenanza 452 código 050104, “no cuenta con las condiciones técnicas y/o medidas de seguridad establecidas por la autoridad competente”.

El matinal señaló que Defensa Civil acudió ayer en horas de la noche y constató que la Universidad San Martín no cumple con las medidas exigidas para darle seguridad a los estudiantes, por lo que se pasó a su clausura. Al parecer, se trataría de ascensores en mal estado.

En tanto, una estudiante dijo que no han recibido comunicado oficial alguno. “No nos han dicho nada. Ni por página web”. Sin embargo, personal de seguridad de la USMP sostuvo que no se permitirá el ingreso a alumnos y las clases serían suspendidas hasta que se regularice la situación.

MIRA AQUÍ | Alcalde López Aliaga solicita patrullaje “disuasivo” del Ejército en apoyo de la PNP

A través de redes sociales, se mostraron imágenes de los carteles pegados en la puerta principal del recinto, ubicado en la avenida Tomás Marsano. También, sobre un supuesto acceso por la puerta de estacionamiento.

ÚLTIMO MINUTO

La @fcctp_usmp acaba de ser clausurada por la @muni_surquillo. Los alumnos señalan que se encuentran en parciales y que personal de seguridad les dijeron que están tratando de arreglar, que mañana vayan normal, pero entren por el estacionamiento. pic.twitter.com/BZ6CF55i4b — Rob Reyna (@robxreyna) September 22, 2023

Cabe precisar que hasta el momento, ni la municipalidad ni las autoridades universitarias de la USMP han emitido declaración alguna tras la clausura.