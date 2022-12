A través de un comunicado compartido el lunes 5 de diciembre, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a las municipalidades distritales restringir el acceso a las playas con presencia de aves marinas muertas o enfermas producto de la influenza aviar.

Pelícanos muertos fueron hallados en las orillas de la playa Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra.

La Municipalidad de Miraflores cerró sus cinco kilómetros de playas en la Costa Verde hasta que se recojan todas las aves muertas o infectadas por el virus. Este proceso debía iniciar ayer a las 3:30 pm., y duraría inicialmente 24 horas.

Luis Molina, alcalde de Miraflores, indicó que el acceso estará restringido temporalmente solo para los veraneantes, las personas que practican surf podrán ingresar al mar.

Por otro lado, Luis Alberto Vega Marroquín, gerente municipal de Chorrillos, declaró que las playas en ese distrito no se van a cerrar por completo; sin embargo, se restringirán algunas zonas. “En Agua Dulce, se reportaron un promedio de 14 pelicanos muertos este último día (ayer); por ello, se van a delimitar las áreas donde se detecten a estos animales”, resaltó.

Vega reconoce que el cierre de playas es una medida impopular entre los vecinos. “Vamos a recorrer las playas para conversar con los comerciantes y ver si es realmente necesario cerrar ciertas zonas (…) podrán seguir trabajando, pero siempre priorizando su salud”, añadió.

Los pelícanos son las aves más afectadas por la influenza aviar. El ente sanitario Senasa ha capacitado a la Municipalidad de Punta Negra para que puedan limpiar las playas siguiendo sus protocolos.

César Mendoza Valencia, gerente de Desarrollo Económico de Punta Negra, sostuvo que las playas del distrito no se van a cerrar y tendrán un acceso totalmente libre. Aseguró que diariamente la Gerencia de Servicio a la Ciudad realiza un proceso de limpieza.

El equipo de la Municipalidad ha sido capacitado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa). “Les enseñaron todos los protocolos necesarios para tener contacto con las aves muertas y desecharlas (…) trabajan en conjunto con Senasa”, señaló Mendoza.

La Municipalidad de Punta Hermosa aseguró que tampoco se cerrarían las playas, sino que se colocarán letreros con recomendaciones sobre cómo actuar si se encuentran con un ave muerte o infectada: no acercarse, no manipularla, no darle de comer y no regresarla al mar. El municipio se contactará con Senasa inmediatamente para que limpie el área.

Se aseguró que hubo problemas con Senasa para determinar cuál sería la disposición final de los animales muertos. “Al principio, ellos (Senasa) querían enterrarlos y nosotros (la Municipalidad) nos opusimos; finamente, quedamos en que nos encargaríamos de colocar a las aves en un relleno sanitario, donde se desechan los residuos sólidos del lugar”, dijo la vocería de Punta Hermosa.

Pelicanos mueren por gripe aviar en playa La Chira en Chorrillos.

Luis Alberto Choque, representante de Senasa, reconoció que si bien es cierto el equipo no daba abasto durante las primeras semanas de iniciados los decesos de aves, sostiene que actualmente están completamente regularizados y se dirigen de manera frecuente a las playas para hacer los procedimientos de limpieza respectivos.

En otros distritos el panorama todavía se está evaluando y no hay medidas confirmadas, como en Lurín y Barranco. En el caso de este último, solo se mencionó que se esperan más indicaciones de las instituciones competentes. Del mismo modo, en la Municipalidad de Callao se está a la expectativa de mayores detalles para llevar a cabo acciones de prevención.