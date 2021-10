Luego de que el Ministerio del Interior advirtió que están prohibidas las fiestas este fin de semana con motivo de Halloween y el Día de la Canción Criolla, para evitar posibles contagios de COVID-19, la institución aclaró que algunos establecimientos sí podrán realizar eventos este 31 de octubre respetando las disposiciones sanitarias vigentes.

Alex Constantino, director de Autorizaciones Especiales y Garantías del Mininter, informó a Canal N que los restaurantes, los bares y las discotecas -que cuentan con licencia de funcionamiento otorgadas por las municipalidades-, sí podrán atender al público y realizar eventos cumpliendo con el aforo permitido para el nivel de alerta sanitario moderado (en el que se encuentra todo el país).

“Los restaurantes, bares o discotecas que cuentan con licencia municipal, pueden hacer [eventos], pero respetando el aforo permitido según el Decreto Supremo 163-2021-PCM″, afirmó.

Según dicha norma, vigente hasta el 31 de octubre, el aforo de restaurantes y afines, cuyas áreas de atención al cliente sumen menos de 200 m2 en zonas internas, es del 60% de su capacidad, mientras que los locales con un área igual o mayor a 200 m2, pueden operar al 100%.

Respecto a la prohibición anunciada en la víspera por el Mininter, Constantino informó que hasta la fecha no han recibido solicitudes de autorización por parte de empresarios que estén planeando organizar eventos. Agregó que ya pasó el plazo de 7 días hábiles que tienen los empresarios para presentar el pedido de garantías, con el fin de concretar la realización de un evento.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud de autorización por parte de un organizador para llevar a cabo eventos. Son siete días hábiles y no hemos recibido ninguna solicitud. Por ello vamos a fiscalizar esto. Para los que no tengan autorización iniciaremos el procedimiento sancionador. Hasta el momento no hemos tenido ninguna solicitud. Es por ello que no hemos entregado a nadie solicitud”, remarcó.

“[La advertencia] va dirigida a aquellas empresas u promotores que se encuentran organizando este tipo de fiestas sin autorización. Lo que queremos evitar es que fallezcan compatriotas en una discoteca [en referencia al caso Thomas Restobar del 2020], y el incremento de casos de variante delta”, agregó el representante del Mininter.

¿Se podrá realizar reuniones familiares en Halloween y Día de la Canción Criolla?

El director de Autorizaciones Especiales y Garantías remarcó que los eventos masivos están prohibidos debido al contexto de la pandemia del COVID-19. No obstante, aclaró que las reuniones familiares prohibidas son cuando miembros de ese núcleo familiar o vecinos toma la vía pública para organizar un evento que genera la aglomeración de varias personas.

“Las reuniones masivas no está permitidas, no hemos autorizado ello. Las reuniones familiares sí pueden hacer una actividad porque están dentro del domicilio. Lo que no queremos que no se desnaturalice y por ejemplo sucede en algunos casos que hacen los eventos en toda la cuadra y eso esta prohibido. Hay personas que viven en un determinado hogar o condominio, no alcanzan el aforo, toman la calle, instalan toldos y hacen una fiesta. Eso está prohibido”, aclaró.

