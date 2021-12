El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció este domingo respecto a los congresistas y alcaldes municipales que a la fecha no se han vacunado o solo tienen una dosis contra el coronavirus (COVID-19).

“Con respecto a que hay legisladores y alcaldes que no se han vacunado, creo que hay una responsabilidad individual clarísima. Además, hay un mensaje a la población que no es nada saludable. Creo que de inmediato deberían concurrir y vacunarse. Somos un país con más de 200 mil muertos por el COVID-19. De verdad que una autoridad no se vacune no parece muy razonable del punto de vista de la responsabilidad social que tiene que asumir”, aseveró el titular de Salud en declaraciones a la prensa desde el distrito de Villa El Salvador.

VIDEO RECOMENDADO

Hernando Cevallos sobre congresistas y alcaldes no vacunados contra el COVID-19: “Deberían concurrir y vacunarse”

CONGRESISTAS Y ALCALDES NO VACUNADOS

De acuerdo a un informe realizado por El Comercio, los alcaldes de Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Carabayllo y Punta Hermosa no han recibido ninguna vacuna, mientras que el alcalde Independencia, Yuri Pando, solo registra una dosis colocada el 30 de noviembre, según registros del Minsa.

Por su parte, los alcaldes de San Borja, Santa María del Mar, La Victoria, Los Olivos y Callao ya tienen programadas sus dosis de refuerzo, pero aún no se las han colocado.

Respecto a los legisladores, los registros del Minsa muestran que seis parlamentarios no han recibido ninguna dosis de las vacuna contra el COVID-19.

SOBRE MINISTRO JUAN CARRASCO

A nivel del Ejecutivo, el informe revela que el único ministro que figura sin ninguna vacuna es Juan Manuel Carrasco (Defensa). Según fuentes a El Comercio, el titular del Mindef no se inmuniza por indicaciones médicas, debido a un tratamiento que sigue.

Al respecto, el titular de Salud explicó que existen casos excepcionales de personas que no pueden vacunarse contra el coronavirus en el país. “Son realmente excepciones muy puntuales que pueden condicionar el no vacunarse frente a una enfermedad. (...) Esas excepciones las tiene que dar definitivamente el médico tratante. No podemos decir que en este momento tal persona sí se debe o no se debe vacunar. Pero por supuesto el médico tratante establece el diagnóstico y el Minsa lo valida sin ningún tipo de dudas”, aseguró.

“Pero necesitamos que esa persona tenga algún tipo de certificado que realmente acredite por su médico tratante que tiene determinada patología o enfermedad que le impidiera vacunarse. Nosotros de ninguna manera nos vamos a oponer eso porque de lo que se trata es cuidar la salud de la gente”, puntualizó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Protocolos de salubridad con miras al regreso a clases

TE PUEDE INTERESAR