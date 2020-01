La instalación de una reja en la vía del malecón que impide el tránsito y divide los distritos de Miraflores y San Isidro ha causado gran molestia entre los vecinos de ambas jurisdicciones. Ante esto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, enfatizó que esta infraestructura deberá ser retirada.

“Estuve revisando el tema y llamé al alcalde de San Isidro, le dije que lo que está pretendiendo no tiene un propósito serio y que genera inseguridad para peatones y ciclistas. Entonces, él me pidió que yo evalúe con los técnicos, pero lo que está haciendo, en principio, me parece que no tiene ningún sentido. No puede haber reja, los espacios públicos no pueden tener reja, entonces hay que sacar esa reja”, señaló el alcalde Muñoz para Canal N.

► San Isidro: controversia por parque ecológico y ciclovía en berma de Av. Del Ejército

►San Isidro: oficializan aumento de sueldo del alcalde Augusto Cáceres a S/9.100

Cabe mencionar que, El Comercio informó que el exalcalde de San Isidro, Manuel Velarde, puso en marcha la construcción de un parque ecológico sobre 20 mil metros cuadrados destinado para los ciclistas, peatones y visitantes. Además para que crucen en su camino hacia Miraflores o Magdalena.

Sin embargo, el actual alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viña, está planteando que –en lugar del parque– los ciclistas vayan por una vía que el municipio de Lima habilitará en la avenida del Ejército, y cuyo trazo está causando polémica porque reduce las áreas verdes en esta vía.

En comunicación con Nancy Ninapaitán, gerenta de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial de la Municipalidad de San Isidro, explicó que hay varias razones para tomar la decisión de que los ciclistas vayan por esa avenida.

De acuerdo con la funcionaria, el exburgomaestre Velarde no consideró ciclovías en su proyecto. Además, que el Puente de la Amistad no se conecta con el parque ecológico, sino que choca con el estacionamiento del mercado municipal del mencionado distrito. La última razón es que el municipio pondrá horarios y controlará los accesos a esa zona de esparcimiento.

En tanto, Velarde señaló para El Comercio que su proyecto no tiene rejas, fue concebido como un parque público de libre acceso, tiene ciclovías y solo necesita señalética y pintura para conectar el tramo que hay entre el parque ecológico y el Puente de la Amistad.

En respuesta, el alcalde de la comuna capitalina sostuvo que la propuesta del actual autoridad edil de San Isidro ( habilitar la Av. del Ejército para ciclistas) no es adecuado porque genera inseguridad. Además, manifestó que no tiene autorización de la Municipalidad de Lima para su implementación.

“En el afán de lograr esos 200 kilómetros que Lima necesita, nos hemos venido reuniendo con alcaldes distritales que nos han dicho: ‘yo voy a ir haciendo ciertas cosas’. Pero no podemos, so pretexto de esto, utilizar una vía que no ha sido autorizada por el municipio, por eso reitero que la obra no tiene ninguna autorización”, sostuvo Jorge Muñoz.

-Próximas obras-

Jorge Muñoz indicó que para los próximos meses entregará varias obras para la capital. Una de ellos es la ampliación de la Costa Verde, en el tramo comprendido desde la Av. Rafael Escardó hasta el Jr. Virú, en el límite de San Miguel con la Provincia Constitucional del Callao.

“Tenemos varias obras para entregar. Próximamente estaremos entregando la vía Escardó-Virú, que es la continuación de la Costa Verde. En ese aspecto, estoy en conversaciones con el premier (Vicente Zeballos) para ver si se recupera la parte del Callao, que no nos corresponde, pero hay una obra que está abandonada que fue hecha en épocas de la corrupción que podría ser una mejor proyección", señaló.

Sobre la obra de la Vía Expresa Sur, la cual quedó paralizada debido al involucramiento de Graña y Montero con el caso Lava Jato, indicó que está bajo evaluación. “Por el tema de Graña y Montero está paralizada. Ellos han tratado de vender esta concesión, estamos revaluando”, comentó.