El Poder Judicial (PJ) revocó la condena de seis años de prisión efectiva y la modificó por vigilancia electrónica a Melisa González Gagliuffi, la mujer que, en octubre de 2019, acabó con la vida de dos jóvenes estudiantes, Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio, a quienes embistió tras perder el control de su vehículo en la avenida Javier Prado, en San Isidro.

En junio de 2022, el PJ halló culpable a González Gagliuffi de las muertes de ambos jóvenes, y desde esa fecha se encuentra en la clandestinidad. El fallo judicial la condenó por ser autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo agravado en contra de Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio.

REVISA AQUÍ | ATU: reportan 48 unidades informales enviadas al depósito en la última semana

Incluso, el Segundo Juzgado Especializado en Tránsito y Seguridad Vial de Lima le impuso el pago de una reparación civil de S/200.000 a favor de los deudos.

Más de un mes después de dictarse la condena en su contra, Melisa González Gagliuffi fue incluida por el Ministerio del Interior en el Programa de Recompensas y se ofrecía un monto de S/30.000 por información sobre su paradero.

En declaraciones al programa Al estilo Juliana, Fortunato Huashuayo, padre de Joseph Huashuayo, expresó su amargura por la decisión judicial que varió la condena impuesta a la autora del delito de homicidio culposo.

SEPA MÁS | Chancay: todo lo que se vivió en la zona afectada por el hundimiento del suelo en Peralvillo

“La justicia siempre se ha burlado de la gente pobre, de mi familia. Para mi familia no existe justicia en el Perú. No la encuentro todavía. Siento un gran dolor por haber perdido a mi hijo y que no haya justicia, porque la señorita (Melisa González) seguro tiene influencias y nosotros somos prácticamente pisoteados”, declaró.

Con la revocatoria de la condena a prisión efectiva por la de vigilancia electrónica, González Gagliuffi ya no irá a la cárcel, pues ahora tendrá tránsito restringido sobre la base de su domicilio. Ella permanecerá custodiada con un dispositivo o grillete electrónico.