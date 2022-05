Maltrato por parte de los funcionarios, autos dañados por las grúas y remolques sin estar mal estacionados en Surco fueron algunas de las denuncias que diversos conductores hicieron llegar a El Comercio. Una de las más graves, explican los mismos ciudadanos, es que para sacar el auto del depósito se les exige firmar un documento donde asumen total responsabilidad por la infracción. Esto pese a que aseguran no haberla cometido. Reclamar, según ellos, es imposible.

Al momento de presentar sus quejas, comienza un lento proceso de 30 días y en este tiempo el carro sigue en el depósito. Es decir, si uno necesita el carro con urgencia, no puede reclamar.

“Le hablé al de la grúa pidiéndole que no se llevara el carro porque no estaba mal estacionado. Pese a estar embarazada, me empujó e igual se llevó mi vehículo. Cuando fui a la municipalidad, no se podían hacer reclamos porque en este proceso no se puede pagar la multa y el reclamo dura 30 días en los que tu carro queda encerrado. Ante tanta arbitrariedad decidí pagar para sacar mi vehículo”, dijo María Fernanda Piedra a El Comercio.

Carlos Hurtado, quien estacionó frente a la parroquia Santiago Apóstol cuando todavía no era zona rígida, denunció lo mismo: “El municipio obliga a firmar a los conductores. Primero le hacen firmar un documento donde el conductor es obligado a reconocer que cometió la falta y que no reclamará posteriormente a la devolución del vehículo”.

El Comercio logró acceder a estos documentos. En uno dice: “Reconozco expresamente la comisión de la infracción administrativa imputada en la papeleta de la infracción, con la cual se me inició procedimiento sancionador; asumiré las sanciones administrativas que, como consecuencia de la conducta infractora incurrida, se me imponga dentro del procedimiento sancionador”.

Se necesita firmar este documento, asumiendo la culpa de la infracción, para sacar el auto del depósito.

En otro documento que también se debe firmar, dice: “Consciente de la vulneración a las normas municipales con que se regula dentro del distrito de Santiago de Surco, se ha procedido con el pago de la multa administrativa impuesta, en reconocimiento de la infracción cometida”.

Se necesita firmar este documento, asumiendo la culpa de la infracción, para sacar el auto del depósito.

El abogado y especialista en transporte Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, dijo que este procedimiento está al margen de la ley. “Toda sanción administrativa, papeletas de tránsito, actas de control, multas de municipios, cualquier entidad del Estado que establezca una sanción están sujetas a la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444. En esta el primer paso es un descargo y luego diversos recurso de apelación”, sostuvo. Agregó que: “Los municipios tienen como propósito obligar al ciudadano que pague”.

Fuera del depósito, Jorge Granda nos contó su testimonio.

Estas denuncias se suman a la larga lista de testimonios recibidos por El Comercio de personas que aseguran haber sido víctimas de abuso de las grúas, cuyos autos fueron remolcados de manera injusta.

Ani Mazure tuvo que pagar 5 mil dólares por un mal trabajo de la grúa.

Ante estas denuncias, el alcalde de Surco, Jean Pierre Combe dijo: “Las personas tienden a exagerar para capturar la atención”. Añadió: “No lo voy a negar [que se llevan carros cuando no se debe]. Existe la posibilidad de que en algún momento se haya cometido un error...”