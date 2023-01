Un delincuente se llevó una bicicleta que estaba asegurada con una cadena y a plena luz del día. El hecho ocurrió a las 2 de la tarde en la cuadra 13 del jirón Libertad, en Magdalena. Lo llamativo de este incidente fue la rapidez con la actuó el ladrón. Hacerse con la bicicleta le tomó solo seis segundos.

Miguel Valdivieso es el agraviado de este robo. Él dejó la bicicleta asegurada con una cadena en la puerta de un colegio. No demoró en salir de la institución educativa, pero para su sorpresa la bicicleta ya no estaba. O al menos no completa.

Roban bicicleta y le dejan la llanta

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, se ve que un hombre se acerca a la bicicleta y en menos de seis segundos y utilizando una llave de dado desacopla una llanta que tenía la cadena dejando libre el resto del vehículo.

Seis segundos después de iniciar el robo, solo queda encadenada una llanta. El facineroso se va del lugar caminando tranquilamente con parte de la bicicleta. Es la segunda vez que a Miguel Valdivieso le roban su bicicleta. La vez pasada ocurrió en marzo del año pasado.