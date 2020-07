Además de su profesionalismo y su manejo político, sus seguidores y adversarios le reconocen a Pilar Mazzetti decir las cosas como son, por más duras que estas sean. En lo que va de la pandemia, esta dimensión de su carácter ha quedado patente, primero -a partir del 1 de julio- como jefa del Comando COVID-19 y luego -desde 15 de julio-como ministra de Salud.

Estas son algunas de las frases más recordadas:

1. “Con todos tenemos que tener equipos, y muchas veces nos faltan los equipos, por eso está toda la gente que trabaja en salud para que nos digan las cosas que faltan. Decir que faltan equipos de protección no debería ser sancionado. Yo creo que cualquier trabajador de salud tiene la obligación de hacernos ver qué es lo que está mal para mejorarlo”.

Fecha: 12 de abril del 2020. Fuente: Canal N.

Por ese entonces, Essalud había emitido un comunicado sobre el médico Ricardo Villarán Valdivia, del Hospital Guillermo Almenara, después de que el galeno cuestionara supuestas falencias en la institución e incluso solicitara la destitución de la presidente ejecutiva de Essalud. También cuestionó al Ministerio de Salud. Con sus declaraciones, Mazzetti respaldó al médico.

2.-“No queremos escuchar quejas, todos estamos hasta el perno. Con lo que hay, tenemos que actuar. Debemos dejar las diferencias, si nos demoramos en actuar porque no nos entendemos, más personas van a morir. Aquí todos tenemos que trabajar, de lo contrario Arequipa va pagar el precio”.

Fecha: miércoles 8 de abril 2020.

Esta declaración la realizó durante su visita a Arequipa para conformar la base del comando COVID en esa ciudad. Las declaraciones no fueron bien recibidas por los gobernadores regionales de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Puno, integrantes de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur del Perú. Ellos luego expresaron su malestar mediante un comunicado.

Pilar Mazzetti junto con el ministro de Agricultura en Arequipa. Ese día, la entonces jefa del Comando COVID-19 les dijo a las autoridades locales: "no queremos escuchar quejas, todos estamos hasta el perno. Con lo que hay, tenemos que actuar".

3.“Este tercer martillazo, esta tercera medida que se ha tomado no ha dado los resultados como esperábamos. Todos queríamos que baje un poco más la pendiente de los casos”.

Fecha: 6 de mayo de 2020. Fuente: Canal N.

Ese día, según el reporte del Minsa, 5.487 personas estaban contagiadas con el coronavirus y otras 1.533 habían perdido la vida.

4.“Estamos en una situación en la que nuestro país necesita de todo el mundo, necesitamos que la gente se entienda. Y en este momento, con la costumbre que tenemos de enfrentarnos y todos creer que tenemos la razón, todos perdemos. Y al perder a gente tan valiosa como Ciro Maguiña, el doctor [Jesús] Valverde, que sabe tanto de cuidados intensivos y no esté con nosotros, todos tenemos que reflexionar y sentarnos a conversar, y arreglar nuestras dificultades”.

Fecha: 18 de mayo. Fuente: Punto Final.

Mazzetti se pronuncia después de que un grupo de médicos renunció al comité de expertos del Comando COVID-19 al sentirse ofendidos por unas expresiones del exministro de Salud, Víctor Zamora, respecto al traslado de médicos infectados con el coronavirus de Iquitos a Lima.

5.-“Se nos vienen momentos difíciles, semanas difíciles, porque las personas van a ir enfermando. Eso no quiere decir que no estemos en esta meseta, que -como ustedes ven- fluctúa un poco, que es propio de las pandemias. Por otro lado, hay que reconocer que la epidemia en nuestro país es heterogénea”.

Fecha: 27 de mayo.

Por ese entonces, Mazzetti defiende que el país se encuentra en la meseta de contagios, aunque agrega que esta es fluctuante.

6.“Creo que esas personas [que especulan con el precio del oxígeno] debieran ser acusadas de traición a la patria, así de claro”.

Fecha: 5 de junio. Fuente: RPP Noticias.

Por ese entonces, el costo del óxigeno medicinal se había disparado debido a la especulación de precios ocasionada por malos comerciantes.

7.-“Yo pienso que no [debería prolongarse la cuarentena después del 30 de junio]. Nuestra economía está sufriendo mucho y eso solo nos martirizaría más. Hay que aprender a cuidarnos”.

Fecha 15 de junio. Fuente: Agenda Política/Canal N.

Por ese entonces, todavía permanecía la incertidumbre respecto a si continuará o no la cuarentena. Ello, pues desde marzo se venía prolongando.

8.-“Tenemos el reto más grande de nuestras vidas y es un reto que no permite divisiones, zancadillas, dejadez, porque si siempre me he demorado de pasar este papelito acá un día y alguien se moría y ahora me demoro unas horas y varias personas mueren. Nuestros papelitos son seres humanos y ese es el llamado que, a pesar del cansancio, y a pesar de todo lo que nos agobia…. es el llamado a que juntemos nuevamente nuestras fuerzas”.

Fecha: 15 de julio.

Instantes después de jurar como nueva ministra de Salud, Mazzetti criticó duramente a la burocracia de su sector.

9.“Estamos viendo un ligero repunte. La positividad es una cosa, el cuadro clínico es otro […] Estamos viendo enfermar a las personas que han estado positiva y han empezado a salir a las calles los primeros días. Vamos a ver enfermar a aquellas personas que si no tomamos las precauciones -ahora estamos saliendo libremente-, y eso lo veremos a partir de la próxima semana”, acotó.

Fecha: 19 de julio. Fuente: Agenda Política/ Canal N.

Tras levantarse la cuarentena general, salvo en siete regiones del país, la incertidumbre era -y sigue siendo- saber el comportamiento de la enfermedad. Mazzetti reconoce que esta ha tenido un “ligero repunte”.

10. “Más confiable es el registro que hace la región porque es muy simple y se hace en sistemas informáticos muy sencillos y jala toda la información”.

En el mismo programa, frente a la controversia sobre las cifras que publica el Minsa en su Sala situacional sobre el COVID-19 y las que publican las direcciones regionales de salud, la ministra aclara el tema.

