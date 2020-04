En medio de una crisis en los hospitales locales y tras la renuncia del gerente regional de Salud, se conformó este miércoles una base del Comando COVID en Arequipa, que se encargará de coordinar con el Gobierno Regional la ejecución del plan regional de lucha contra el coronavirus.

La responsable del Comando de Operaciones contra el COVID-19, Pilar Mazzetti Soler, llegó a Arequipa para conformar este equipo especializado que empezará a funcionar desde mañana y estará presidido por el jefe de la Tercera División de Ejército, general de Brigada Edward Gratelly Silva.

La base contará con un comité asesor que ayudará y orientará al comando para su mejor organización. Ahí participarán la Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales, universidades, la Cámara de Comercio e Industrias y las iglesias.

Si el Gobierno Regional no cumple con ejecutar el plan de lucha contra el coronavirus, la base puede intervenir y tomar decisiones y de ser necesario, podrá ejecutar el presupuesto para combatir esta pandemia en conjunto con el sector salud.

“Esto es una guerra. Es una guerra atípica, porque cada uno es un soldado y también es el enemigo. Somos el enemigo porque tenemos la capacidad que pasarle el virus al que está a nuestro lado. Ahora, los de salud ya no somos trabajadores, somos los soldados de las fuerzas armadas de la salud. El objetivo del comando es claro, tener la menor cantidad de personas fallecidas y la menor cantidad de personas dañadas (los que van a salir vivos, pero dañados)”, dijo Mazzetti.

Realidad regional

La responsable nacional del Comando de Operaciones pidió a las autoridades locales que ya no se quejen y que se pongan a trabajar. Señaló que el país tiene problemas de abastecimiento. Aclaró que no hay suficientes equipos de protección personal (EPP), ni equipos de ventilación, ni pruebas moleculares, porque no hay dónde comprar. A eso se suma que las fronteras están cerradas y las que pudieron adquirir hace un mes se encuentran retenidas en China.

“No queremos escuchar quejas, todos estamos hasta el perno. Con lo que hay tenemos que actuar. Debemos dejar las diferencias, si nos demoramos en actuar porque no nos entendemos, más personas van a morir. Aquí todos tenemos que trabajar, de lo contrario Arequipa va pagar el precio”, advirtió Mazzetti.

Labores inmediatas

El responsable de la base del Comando COVID en Arequipa, general Edward Gratelly Silva, indicó que primero realizarán un diagnóstico de toda la situación y convocará a todos los miembros para que inmediatamente inicien a trabajar. Verificará el cumplimiento del protocolo en todos los establecimientos de salud. La implementación de los equipos de protección para el personal de salud. Visitará los hospitales y los albergues.

Por su parte el gobernador regional, Elmer Cáceres, dijo que respalda y apoyará al comando. “Nosotros, democráticamente, gestionamos el Hospital de la UNSA y el Colegio Militar, sin embargo, hubo oposición. Si el Comando liderado por las Fuerzas Armadas considera necesario, podrán determinar sin cuestionamientos el uso de estas instalaciones o cualquier otra en la región en salvaguarda de la salud de los arequipeños”, agregó.

Integrantes del comando

La Base Comando COVID-19 Arequipa, está presidida por el general de Brigada Edward Gratelly Silva y la conforman la coordinadora de Clinicas Privadas, Lizbeth Cornejo; el jefe del equipo técnico de la Gerencia Regional de Salud, Percy Miranda y el titular de EsSalud-Arequipa, Yuri Vilca. así como altos mandos de FAP y Ejército Peruano.

También son miembros del comando los congresistas José Luis Ancalle, Edgar Alarcón Tejada y José Nuñez Salas. El Comando COVID-19 se viene conformando en todas las regiones del país. A la fecha ya se han conformado en tres regiones.

