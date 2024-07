En medio del desconcierto de los conductores y enfrentamientos entre personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa concesionaria, ayer a las 6 a.m. inició el plan de desvío vehicular para la construcción de la estación central de la Línea 2 del Metro a pesar de la oposición de la comuna capitalina.

Sin embargo, una hora después, fiscalizadores de la MML llegaron a la zona con el objetivo de impedir que los trabajadores de la concesionaria de la Línea 2 iniciaran sus actividades. Finalmente, las obras iniciaron a las 4 p.m. con la colocación del cerco perimétrico. No obstante, el desvío de vehículos se mantuvo sin alteraciones a lo largo del día.

Ismael Sutta, viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró a El Comercio que la construcción de la Estación Central durará aproximadamente dos años, mientras que la Av. 9 de Diciembre permanecerá cerrada parcialmente solo durante 13 meses .

Cabe recordar que las obras se ejecutarán en la Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón), entre la avenida Paseo de la República y el jirón Washington, sin cerrarse totalmente el tránsito vehicular en la avenida Garcilaso de la Vega (ex Wilson).

☝🏼 🚌 ¡Atención! Conoce los desvíos que tendrán los servicios 404 y 406 del corredor Morado por la construcción de la estación Central de la Línea 2 del Metro. 🚈 pic.twitter.com/BVI7G1zqDs — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) July 6, 2024

¿Por qué la Municipalidad de Lima se opone al desvío?

La gerenta de Movilidad Urbana de la MML, Elvira Moscoso Cabrera, declaró a El Comercio que el plan de desvío por las obras de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima no tendría los requerimientos necesarios para su implementación. Incluso, la funcionaria lo calificó como “arbitrario”.

Moscoso explicó que la MML solicitó a la concesionaria un plan de semaforización y señalización para la implementación del plan del cierre de vías. Según la funcionaria, la empresa y el MTC presentaron esta información la semana pasada, por lo que la autoridad edil no ha tenido tiempo suficiente para revisarlos .

“La empresa de la Línea 2 y el MTC recién el jueves 4 y viernes 5 de julio han presentado la información que complementa un plan de desvíos. Es imposible que en un día una autoridad revise y firme una resolución de autorización. Entonces, el desvío no está aprobado por la municipalidad, porque no tiene planes de semaforización ni señalización aprobados; esto es necesario por ley para una obra en la vía pública”, aseguró.

“Necesitamos que todos los semáforos cercanos a la zona del cierre estén sincronizados con nuestra central, pero esto no ha ocurrido”, agregó.

En consecuencia, la funcionaria solicitó a la empresa a cargo de la Línea 2 una marcha blanca de entre 5 a 7 días para “garantizar la seguridad de los ciudadanos” y revisar los planes de semaforización y señalización. “No hay vuelta atrás en nuestra posición, porque debemos proteger la vida de las personas”, afirmó.

Por su parte, Wilber Medina, asesor del alcalde Rafael López Aliaga, invitó a funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), MML, MTC y la concesionaria de la Línea 2 a firmar un acta notarial para consignar sus posiciones.

“Exigimos que presenten el plan de semaforización y señalización, y que el cierre de calles solo dure 13 meses. Vamos a dejar en claro que esta obra no tiene autorización de la municipalidad. Cualquier problema que ocurra será responsabilidad de la empresa y el MTC ”, aseveró.

¿Qué responde la concesionaria, el MTC, ATU y Ositrán?

Carmen Deulofeu, gerenta general de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, respondió a El Comercio sobre la posición de la MML. Deulofeu sostuvo que el plan de desvío implementado fue diseñado por la comuna .

Carmen Deulofeu, Gerenta general de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2. Foto: Diana Marcelo.

“El 1 de febrero recibimos el plan de desvío que propuso la municipalidad a través del MTC y decidimos allanarnos. El 5 de febrero manifestamos estar de acuerdo con el plan y enviamos el plan de semaforización y señalización. Lo que hemos presentado la semana pasada ha sido una carta reiterando que en febrero nos acogimos al plan de la municipalidad y que enviamos ambos documentos ”, indicó.

El Comercio tuvo acceso al documento enviado por la empresa a la MML el pasado jueves 5 de julio, donde la empresa reitera que enviaron la información solicitada por la comuna en febrero.

En esa línea, la gerenta de la concesionaria destacó que, según la Ley N° 31955, el proyecto está exonerado de obtener autorizaciones y permisos municipales, al ser considerado una prioridad en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC).

“A pesar de esto, presentamos el plan de semaforización y señalización en febrero. Luego de meses de silencio, en junio la municipalidad empezó a realizar observaciones. Esto nos parece sorprendente porque están observando su propio plan de desvío . Nosotros hemos implementado todo lo que solicita la municipalidad y estamos listos para iniciar las obras”, destacó.

Así también, Deulofeu precisó que la concesionaria no aplazará el plan de desvíos ni la construcción de la estación central de la Línea 2. “Sin la Estación Central solo existirán las cinco estaciones ya inauguradas en Santa Anita“, mencionó.

El viceministro Sutta respaldó la posición de la concesionaria de la Línea 2 y expresó que tanto la empresa como el ministerio han actuado conforme a la ley. Además, negó que el plan de señalización y semaforización de la obra hayan sido presentados la semana pasada.

“Es totalmente falso. La semana pasada hemos entregado documentos reiterativos, porque los requisitos se habían cumplido anteriormente. Las seis observaciones que ellos han hecho también han sido levantadas previamente”, sostuvo. “Tenemos todos los requisitos para la implementación del plan de desvíos. Los semáforos pueden operar en este momento. No necesitan estar sincronizados desde ahora con la central, porque eso se puede reajustar en el transcurso de hoy . Lamentablemente, si no tenemos la predisposición de la municipalidad, no podemos avanzar”, añadió.

Por su parte, la presidenta de la ATU, Marybel Vidal, declaró sobre las actividades de su organismo en el marco del plan de desvío vehicular. “Ya hemos notificado a 33 rutas de transporte público para que puedan modificar sus recorridos. Asimismo, el recorrido del corredor morado también ha cambiado . Hemos desplegado a 40 orientadores al servicio de los conductores y peatones”, declaró

Por su parte, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán —entidad que supervisa las obras que ejecuta la concesionaria de la Línea 2—, reclamó que el personal de la municipalidad impida los trabajos de la concesionaria. “La policía municipal no tiene capacidad para retirar a la fuerza a los obreros y quitarles sus herramientas. Es ilegal lo que han hecho”, aseguró.

Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán. Foto: Diana Marcelo.

A las 11 de la mañana, representantes de la MML, Ositrán, la concesionaria de la Línea 2, ATU y el MTC se reunieron para recoger sus argumentos en un acta notarial.

Las obras iniciaron sin un acuerdo entre ambas posiciones

Finalmente, las labores iniciaron a las 4 de la tarde luego del retiro del personal de la municipalidad. No obstante, a pesar de haberse reunido durante cinco horas, Sutta declaró a Canal N que no se llegó a un acuerdo ni se suscribió el acta notarial entre todas las partes, debido a que representantes de la MML se retiraron de la reunión .

Este Diario accedió al documento, donde la ATU consignó que los funcionarios de la comuna se retiraron sin firma el acta “pese a conocer y validar el contenido de la misma”.





Fuentes de El Comercio

Al respecto, Medina declaró a este Diario que los funcionarios de la municipalidad se retiraron porque los representantes de la ATU, MTC, Ositrán y la concesionaria de la Línea 2 “nunca acababan de realizar agregados y correcciones, cada vez agregaban más” .

Adicionalmente, Medina invitó a las autoridades a reunirse este lunes. “Las puertas de la MML y el despacho del alcalde Rafael López Aliaga están abiertas para buscar solución y que las obras se ejecuten a la brevedad con las autorizaciones que la ley exige”, declaró a El Comercio.