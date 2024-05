La empresaria Jackeline Janina Salazar Flores, quien fue secuestrada el último 13 de mayo en Los Olivos, muy cerca de una comisaría del distrito, envió un desgarrador audio a su familia solicitando ayuda.

La fémina de 32 años, a quien le iba muy bien en el negocio de los gimnasios en Lima Norte, le suplicó a sus parientes que junten el dinero que están pidiendo por su rescate. En todo momento, ella se mostró muy atemorizada y aseguró que su vida corre peligro.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño . Dile a/que no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se le escuchó decir a Jackeline Salazar.

Más adelante, y totalmente desesperada, la joven también pidió que la Policía Nacional del Perú (PNP) no participe en las negociaciones de su liberación.

“Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, por favor, dile a los policías que ya no se metan. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor. Por favor, por favor, porque si no me van a seguir, me van a seguir torturando ”, agregó la empresaria.

Al respecto, el padre de la joven, Jorge Salazar, se mostró muy sentido ante las cámaras de televisión y aseguró que seguirá las indicaciones de su hija. “Voy a negociar con ellos, yo soy jubilado, no tengo nada”, comentó el hombre.