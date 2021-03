El concejo metropolitano de Lima aprobó el jueves el reajuste integral modificado de zonificación (RIZ) de Lurín. Fueron 22 votos favor, cuatro en contra y nueve abstenciones los que decidieron el cambio de zonificación de alrededor de 500 hectáreas del mencionado distrito, por lo que pasarán de ser, por ejemplo, de uso agrícola a zona de comercio, industria y vivienda.

En diálogo con El Comercio, tres de los regidores que votaron en contra de esta iniciativa, Carlo Ángeles, Jessica Huamán y Víctor Aguilar, señalaron que el documento fue aprobado a pesar de las observaciones hechas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

-Piden que sea integral-

En un informe emitido a pedido del regidor Ángeles [ver al final de la nota], el Ministerio de Vivienda indica que el RIZ de Lurín no debe verse de manera independiente sino de modo integral en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Desarrollo Urbano 2021-2040 (Planmet 2040), que desarrolla la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), “por lo que no recomendamos su aprobación”.





Advierte que esta iniciativa “propone cambios sustanciales en la zonificación que podrían estar afectado, en mayor o en menor medida, las condiciones ambientales, ecológicas y paisajísticas del valle de Lurín y del Santuario Arqueológico de Pachacamac, con los consecuentes efectos de peligro, vulnerabilidad y riesgo en la zona”.

Asimismo, recuerda que tiene firmado un convenio marco con la MML, mediante la cual ha gestionado un convenio específico para asesorarla y brindarle apoyo técnico en la elaboración del Planmet 2040.

Incluso el regidor Carlo Ángeles señaló que ayer, unos 20 minutos antes de tratarse el RIZ de Lurín, el concejo aprobó la adenda para el mencionado convenio de cooperación entre Vivienda y la Municipalidad de Lima.

“¿Y qué es lo que decide hacer la Municipalidad de Lima? Hoy mismo [jueves], el concejo le pide a Vivienda adendar este acompañamiento técnico y, a su vez, cuando el Ministerio de Vivienda le dice: Por si acaso, no te recomiendo aprobar el RIZ de Lurín porque no guarda relación con el Planmet´, deciden ignorarlo”, cuestionó.

-Faltan análisis de riesgos-

En el caso de Cenepred, en un informe emitido también a pedido del regidor Ángeles [ver al final de la nota], esta institución señala que hay evidencia de que el RIZ de Lurín no ha incorporado la “gestión prospectiva de riesgo”, ni el análisis de riesgo, “que eviten la generación de nuevos riesgos y aseguren la reducción de los existentes frente a los peligros recurrente de sismo, tsunamis, inundaciones (…) exponiendo a la población e incrementando su vulnerabilidad y el riesgo de sufrir futuros desastres”.

La falta de estos estudios, según Ángeles, es particularmente delicada en el caso del litoral de Lurín, zona calificada de muy alto riesgo sísmico y de tsunami, como se apunta en el informe. Sin embargo, agrega que una parte de este territorio forma parte de los terrenos a los que se les cambia de zonificación en el RIZ.

Indicó que en la sesión del concejo se evaluó retirar la zona del litoral de las demás áreas que se modifican su uso, pero al ser el RIZ un todo, no se puede aprobar una parte y la otra no.

“Un regidor dijo: ‘Bueno, si viene un tsunami tendremos que tomar algunas acciones para prevenirlo. Pero esa no es la forma como se planifica una ciudad. (…) Lo correcto es que en la zona de alto riesgo, por un lado, o no se dé la habilitación urbana o que, por el otro, primero se haga un estudio de análisis real. No podemos tomar una decisión a ciegas”, refirió.

Respecto a la observación de Cenepred, la regidora Jessica Huamán consideró que era la más importante en contra del RIZ de Lurín debido a que “la aprobación de este documento puede poner en riesgo la vida de las personas que puedan habitar en espacios que puedan ser siniestrados por un desastre natural”.

“Lamentablemente cuando se dan desastres naturales vemos las consecuencias fatales, y todo esto puede ser a consecuencia de decisiones políticas. Es importante tomar en cuenta ello porque hemos visto diferentes desastres que se han dado en la planificación y en el desarrollo desorganizado que ha tenido la ciudad y no podemos vivir más de este tipo de desastres o de situación que lamentablemente terminan afectado a familias enteras”, indicó.

-Más observaciones-

La decana del Colegio de Arquitectos-regional Lima, Lourdes Giusti, también manifestó su rechazo sobre la aprobación del RIZ de Lurín por parte del concejo de Lima.

En diálogo con este Diario, indicó que en el área de cambio de zonificación se incluye, por ejemplo, un terreno destinado para la construcción de un hospital y que ahora se convertiría en zona comercial.

“Cómo es posible que un área que estaba destinada para ser un equipamiento de salud, que es tan necesario en esta época, pueda ser ahora reemplazada por un centro comercial, por ejemplo”, cuestionó.

Agregó que, en la actualidad, las personas que van a Pachacamac, uno de los sitios turísticos más importantes de la ciudad, pueden ver desde ahí el mar, pero al aprobarse el RIZ, próximamente ya no lo vería, “serían puros edificios altísimos”.

Esta es la vista actual desde Pachacamac:

Y así es como se vería en el futuro con el RIZ de Lurín vigente, según el Colegio de Arquitectos-regional Lima:





El Colegio de Arquitectos-regional Lima también emitió un comunicado:

-Los argumentos-

El regidor Víctor Aguilar señaló que frente a los cuestionamientos técnicos en contra del RIZ de Lurín, se impusieron los argumentos políticos y “populistas” durante el debate en el concejo.

Indicó que se sostuvo que había personas en ese distrito que desde hace años no podían acceder a agua potable debido a que Sedapal no podía instalarles el servicio a sus viviendas porque el área no estaba habilitada como zona urbana.

Aclaró estar de acuerdo con que las familias accedan a agua potable, pero también dijo que él hubiera profundizado más en el riesgo que corren las personas viviendo en zonas eventualmente expuestas al peligro de un desastre natural.

En entrevista con este Diario, el congresista Daniel Olivares, uno de los primeros que dio a conocer la aprobación del RIZ de Lurín, cuestionó a la Municipalidad de Lima por haber dado el visto bueno a esta propuesta pese las opiniones desfavorables del Ministerio de Vivienda y de Cenepred.

“La visión que tiene la Municipalidad de Lima sobre el desarrollo está muy marcada por el desarrollo de los intereses inmobiliarios, el crecimiento inmobiliario, el valor del suelo, y una serie de otras cosas, pero no se está tomando en cuenta el crecimiento ordenado de la ciudad”, señaló.

-Acciones pendientes-

Los tres regidores indicaron que evaluaban la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración para que el RIZ de Lurín pueda volver a verse en el concejo de Lima, no obstante, por la gran cantidad de regidores que votaron a favor, consideraban difícil conseguir las trece firmas que se requiere para presentar este recurso.

No obstante, también indicaron que había ciudadanos y organizaciones civiles disconformes con lo que había sucedido y que estaban evaluando las acciones a seguir.

En el caso puntual del Colegio de Arquitectos-regional Lima, su decana subrayó: “Veremos las acciones a tomar pero nos vamos a quedar tranquilos”.

Este Diario intentó recoger la versión de la Municipalidad de Lima, pero la entidad informó que iba a publicar un comunicado. No obstante, hasta el cierre de esta nota esto no había sucedido.

