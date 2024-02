El Poder Judicial (PJ) emitió un fallo favorable a la ciudadana María Benito Orihuela, de 65 años, quien padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue detectada en el año 2014 y que la mantiene postrada en una cama, sin poder movilizarse y con múltiples dolores en diferentes partes del cuerpo.

El fallo judicial reconoce el derecho de María Benito a no recibir tratamientos médicos que la mantengan con vida de forma artificial.

La ciudadana, nacida en Huancayo, es usuaria del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, del Seguro Social de Salud (Essalud), al cual ha solicitado el derecho a una muerte digna.

Percy Castillo, abogado de María Benito, contó a TV Perú Noticias los detalles de la resolución judicial:

“Es un fallo muy importante, histórico, no solo favorable para María, sino para todos los pacientes del Perú, porque se reconoce el derecho que tiene toda persona a decidir si continúa o no con un tratamiento médico. En el caso de María, ella buscaba que se reconozca su derecho a decidir a no seguir conectada a un respirador artificial, ni a recibir cualquier otro tipo de tratamiento. Es su voluntad, es una decisión libre y así lo ha reconocido la justicia”, explicó el letrado.

“Esta es una decisión absolutamente libre de ella, utilizando los pocos medios que tiene para expresarse. Ha sido clara y contundente al señalar que es su voluntad, su deseo, y ese deseo ha sido aceptado por su familia directa”, añadió.





Castillo detalló que la sentencia a favor de María Benito establece que no se necesita ningún protocolo, “ni ningún ámbito legal nuevo porque ya existe la regulación”.

“La ley general de salud es muy clara al señalar que todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento. Así como hay derecho para admitir un tratamiento, también hay derecho para rechazarlo. Entonces, la sentencia hace hincapié en ello. No hay ninguna responsabilidad que pudiera derivar después”, declaró al citado medio.