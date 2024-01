En el tercer día de ejecución del plan de desvío vehicular debido a la construcción de la estación Carmen de la Legua de la Línea 2 del metro de Lima y Callao, El Comercio verificó que, a diferencia de la caótica situación que se registró el día lunes, el tráfico en la Av. Faucett disminuyó considerablemente. Sin embargo, este Diario comprobó que algunos vehículos continúan ingresando en sentido contrario en el cruce con la Av. Conde de Lemos. Asimismo, se observó una vez más que solo 3 policías controlaban el tránsito en este punto, mas no había personal de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

El plan de desvío determinó que la Av. Conde de Lemos funcione en un solo sentido: de Lima al Callao. Sin embargo, a pesar de la presencia de policías de Tránsito, conductores que vienen del Callao o doblan desde la Av. Faucett continúan utilizando la Av. Conde de Lemos como vía de doble sentido .

El vehículo gris de marca Toyota no respeta el cambio de sentido en el cruce de las avenidas Faucett y Conde de Lemos, por lo que ingresa en contra. Foto: Anthony Niño De Guzmán. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Asimismo, los choferes que circularon por la Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial) solicitaron que los residentes de las urbanizaciones San José y El Águila, ubicadas cerca al cruce con la Av. Faucett, no cierren las rejas de las calles.

Jorge Merino, presidente de la urbanización El Águila, declaró a El Comercio que las rejas permanecerán abiertas para facilitar la circulación de vehículos particulares. Resaltó que los vecinos están en contra del ingreso de combis .

La reja de la calle Gavilanes en el cruce con la Av. Óscar R. Benavides seguirá abierta para el pase de vehículos privados. Foto: Foto: Anthony Niño De Guzmán. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

“No queremos que las combis utilicen la Av. Colonial y las calles de nuestra urbanización para desviarse, porque el transporte público no debe circular por aquí. Pedimos a la Policía que no permita que pasen”, afirmó Merino.

ATU, Policía Nacional y Municipalidad de Bellavista acuerdan reunión en la Av. Faucett

Tras una reunión en la sede de la Municipalidad de Bellavista, el alcalde Alexander Callán y representantes de la Policía Nacional y la ATU acordaron reunirse este miércoles a las 8 a.m. en el cruce de las avenidas San José y Faucett . La intersección se ha convertido en uno de los puntos de mayor congestión vehicular tras el inicio del desvío vehicular.

El encuentro entre las autoridades permitirá evaluar in situ la puesta en marcha del plan de desvío luego de las molestias reportadas por conductores y vecinos. Por su parte, el alcalde Callán realizó 3 pedidos durante la reunión a la ATU y la Policía.

“Necesitamos que aumente la cantidad de policías y que todos ellos estén capacitados en el control del tránsito. Además, pedimos que se respete el plan de desvío previamente acordado con ATU y la Línea 2 del Metro; no debe permitirse que el transporte público vaya por las rutas que no les corresponde , como ocurre con las combis que vienen del Callao. También, queremos que disminuya el tiempo de espera de los semáforos de la Av. Faucett para facilitar el tránsito de los vehículos”, expresó.

La reunión entre autoridades se llevó a cabo en la sede municipal de Bellavista. Foto: Municipalidad de Bellavista.

Cabe recordar que el burgomaestre declaró a este Diario que algunos de los policías desplegados en el área del desvío no son efectivos capacitados para el control del tránsito. Así también, el alcalde Callán solicitó que la ATU proporcione grúas en las vías comprendidas en el plan de desvío para retirar los vehículos mal estacionados y abandonados en las vías con el fin de mejorar el tránsito de las unidades.

Marco Lozano, vocero de la ATU, mencionó que incrementará la cantidad de personal de ATU a lo largo del área del plan de desvío, principalmente en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides y Juan Velasco Alvarado. “Vamos a incrementar el número de orientadores y promotores en toda la zona del desvío”, expresó.