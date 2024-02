El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), ha detectado un caso importado de sarampión en un joven de 21 años. Se presume que contrajo la enfermedad durante un viaje a Europa. Como respuesta, César Vásquez, Ministro de Salud, ha anunciado que se está realizando seguimiento al paciente por parte del personal médico, además de la movilización de brigadas de vacunación.

Por ello, el 26 de enero, el CDC emitió una alerta epidemiológica en el Perú debido a la posible presencia de otros casos importados de sarampión. Además, se instó a todos los centros de salud a intensificar la búsqueda activa de posibles casos similares. Se enfatizó la importancia de que el personal médico de estos establecimientos realice una evaluación minuciosa de cualquier paciente con historial de viajes, tanto nacionales como internacionales, en los últimos 30 días.

Especialistas recomiendan a los ciudadanos que estén atentos a las campañas de vacunación (foto: genteok.mx).

¿Qué es un caso importado de sarampión?

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, explicó a El Comercio que el término “caso importado” se refiere a situaciones en las que las personas contraen el sarampión fuera del país. “En el Perú, no hemos tenido brotes endémicos de este virus desde aproximadamente el año 1992. Ya no consideramos que sea una pandemia aquí. En este caso específico, estamos hablando de un peruano que estuvo en Italia durante un crucero y contrajo la enfermedad allí, luego regresó al país y contagió a su familia (...). Por otro lado, nos referimos a casos autóctonos cuando el paciente es una persona que no ha viajado al extranjero ni ha tenido contacto con personas extranjeras”, explicó.

Señaló que el sarampión es altamente contagioso y se transmite a través de las gotículas expulsadas por la nariz, boca y garganta de las personas infectadas. Sin embargo, en la actualidad, es una enfermedad prevenible mediante la vacunación. “Los establecimientos de salud pública ofrecen de forma gratuita la vacuna SPR (contra sarampión, paperas y rubéola) para niños menores de 5 años, quienes requieren dos dosis de refuerzo. La primera se administra al año de edad y la segunda a los 18 meses”, añadió.

El sarampión puede causar complicaciones muy graves, como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones en el oído, neumonía e incluso la muerte.

Los síntomas

Los síntomas incluyen fiebre alta, congestión nasal, tos, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara, especialmente en las mejillas. Posteriormente, se desarrolla un exantema (erupción cutánea o “ronchas”) que comienza en la cara y el cuello, extendiéndose gradualmente al resto del cuerpo. “Cuando una persona no ha sido vacunada, el riesgo es demasiado alto”, declaró Urquizo a este diario.

El experto recomendó a la ciudadanía acudir al centro de salud más cercano para someterse a una evaluación médica donde los profesionales puedan determinar si se trata efectivamente de un caso de sarampión, ya que algunas personas suelen confundir la enfermedad con otras como la varicela. “Sin la protección de la vacuna, el sarampión puede causar complicaciones muy graves, como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones en el oído, neumonía e incluso la muerte, especialmente en el grupo más vulnerable, es decir, los niños”, afirmó.

Uno de los síntomas son pequeñas manchas blancas en la cara. Posteriormente, se desarrollan "ronchas" en todo el cuerpo.

Lucha contra la enfermedad

El decano Urquizo enfatizó que, como medida preventiva, se puede usar una mascarilla si hay sospecha o síntomas de la enfermedad. De esta manera, se evita contagiar a otras personas. “Es crucial acudir al médico y que este actúe de inmediato. En el caso del joven de 21 años, observamos que la clínica donde recibió atención demoró alrededor de 10 días en informar al Minsa sobre lo ocurrido. Esto no es aceptable, todo debe ser ágil. Estamos vigilantes de las campañas de vacunación contra el sarampión. La vacuna está disponible de forma gratuita en todos los centros de salud del Perú (...). Se administra una dosis durante el primer año de vida del bebé y otra al año y medio”, reiteró.

La coordinadora nacional de inmunizaciones de EsSalud, la licenciada Liliana Chirinos Aponte, comentó que en todo el país las personas están acudiendo de manera fluida a completar sus dosis de inmunización en distintos centros de vacunación.

Los más vulnerables al virus del sarampión son los niños (foto: Shutterstock).

Señaló que, en caso de que se presenten otros casos, se ha dispuesto a nivel nacional la implementación de salas de aislamiento. Asimismo, destacó que la inmunización es una de las intervenciones sanitarias más exitosas, evitando entre 2 a 3 millones de muertes al año. “La inmunización protege a bebés y adultos mayores de enfermedades como la difteria, el tétanos, las hepatitis A y B, el sarampión, la tos ferina, la rubéola, la parotiditis, la poliomielitis, entre otras”, enfatizó.

Informó que en el 2023 se administró la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas a 58.691 niños de un año, mientras que la segunda dosis fue administrada a 38.565 menores de la misma edad. Además, durante ese mismo año, se vacunó a más de un millón de asegurados, tanto niños como adultos.

La licenciada Chirinos comentó que en Lima y Callao se dispone de 57 centros de vacunación, donde personal capacitado administra las vacunas para proteger a la población. “Las recomendaciones para los padres de menores de edad o recién nacidos son que acudan a los establecimientos de salud para completar sus esquemas de vacunación. No esperen hasta el último momento para cumplir con la dosificación necesaria para sus hijos”, precisó.