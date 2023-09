“El 2018 empezamos la compra de la garantía hipotecaria del mercado en la Caja Metropolitana de Lima, una deuda de la municipalidad de La Victoria. A la fecha, ya hemos comprado el 100% de la deuda. También, hemos pagado la acción de cumplimiento al Décimo Juzgado Constitucional, que asciende a 1.520.000 soles”, asevera Joel Estrada, presidente de la Asociación de Defensa y Modernización del Mercado N°2 de Frutas (Admmf).

La compañía que preside Estrada reúne a 480 comerciantes del mercado de frutas, ubicado entre las cuadras 24 y 25 de la avenida Nicolás Arriola. El procedimiento de privatización del centro comercial inició en 1998.

Joel Estrada, presidente de la Asociación de Defensa y Modernización del Mercado N°2 de Frutas | Foto: Hugo Pérez / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

El 3 de setiembre de 2018, la Caja Metropolitana invitó a la Admmf a comprar la acreencia de la deuda de la hipoteca del mercado. Para obtener el monto requerido, Estrada explicó a El Comercio que el 10 de octubre del 2018 abrió una cuenta en la Caja Metropolitana. Desde entonces, él y sus compañeros aportaron mensualmente a través de sus ahorros y préstamos. “Este año terminamos de cancelar la millonaria deuda de la comuna victoriana”, afirmo Estrada.

Caja Metropolitana invita al asociación de comerciantes a comprar la acreencia de la deuda de la hipoteca del mercado. Foto: Asociación de Defensa y Modernización del Mercado N°2 de Frutas

Ante la negativa de Cano de transferirles el mercado, el 5 de setiembre los vendedores presentaron una denuncia penal contra el burgomaestre ante el tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Victoria por la comisión de delitos contra la administración pública: el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad; abuso de autoridad; y la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

“La municipalidad de La Victoria no quiere cumplir con la Ley de Privatización. Tiene que nombrar una comisión especial para que transfiera a la persona jurídica que tiene la carta de opción de compra. Nosotros tenemos la carta de opción de compra como Asociación de Defensa y Modernización”, reclama Estrada.

Municipalidad asegura que pagó la deuda con sus recursos

En comunicación con El Comercio, Rubén Cano sostuvo que la deuda de la hipoteca que recae sobre el Mercado Mayorista de Frutas “ no existe , ya que fue cancelada con recursos de la recaudación de la Municipalidad de La Victoria, no por la Asociación, hasta con un exceso de más de trece millones de soles”.

El alcalde arguye que el proceso de privatización del mercado de frutas se encuentra judicializado. De tal forma, por ser competencia judicial, “no puede incurrir en un avocamiento indebido que sería inconstitucional y nulo”.

Cano indicó, además, que el reconocimiento de la cancelación de la deuda está pendiente de una pericia judicial que ha sido ordenada por el 14° Juzgado Comercial de Lima en el expediente de la ejecución de garantía (07187-2009), donde el Juzgado ha señalado que “no se tiene certeza de la deuda”.

Resolución 378 del 24.05.2022. Foto: Municipalidad de La Victoria

“Además no se deben confundir dos temas: que la Asociación haya ‘comprado’ la ‘hipoteca’ o la ‘deuda’ no ha pagado el valor total del Mercado que, a nivel comercial, excede los 180 millones de dólares. No pueden pretender adquirir un inmueble con un valor por encima de los 180 millones de dólares cuando han pagado 4 millones a la Caja Metropolitana”, manifiesta Cano.

Por otro lado, el alcalde de La Victoria resalta que de concretarse la transferencia del mercado a la Admmf, “se haría a favor de una Asociación y no de todos los comerciantes del Mercado con lo cual se afectaría el proceso de privatización” que la asociación inició. Cano asegura que la privatización del mercado debería realizarse a una persona jurídica que abarque a todos los vendedores del mercado de frutas.

El lunes, el burgomaestre declaró a Canal N que no ha recibido cartas notariales de los comerciantes del mercado de frutas para dialogar sobre la propiedad del centro comercial. Sin embargo, la Admmf envió una carta notarial al alcalde y al gerente municipal de La Victoria, Luis Vega Marroquín, el 13 de junio y 7 de julio de este año, respectivamente.

Foto: Asociación de Defensa y Modernización del Mercado N°2 de Frutas

En respuesta a las declaraciones de Rubén Cano, Joel Estrada relata que el 11 de setiembre del 2018 recibieron una carta notarial de Harry Castro, entonces alcalde de La Victoria, donde sostuvo que la municipalidad “no contaba con los fondos económicos suficientes” para pagar la deuda contraída con la Caja Municipal de Lima.

Foto: Asociación de Defensa y Modernización del Mercado N°2 de Frutas

“Cómo la municipalidad pudo pagar la deuda si Harry Castro y todos los alcaldes nos han dicho en estos años que no tienen dinero para cancelarla. Por eso, ‘nos pusimos la camiseta’ para pagarla. El alcalde Cano miente para dilatar la entrega del mercado a nosotros ”, sostiene Estrada.

“Si la municipalidad canceló la deuda, que presente su carta de no adeudo y el levantamiento de hipoteca en los registros públicos”, añade el comerciante.

El mercado en estado caótico

Visitar hoy en día el Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria es una experiencia caótica. Las pistas a su alrededor están deterioradas, las paredes del mercado están en mal estado y la basura se acumula en el interior y exterior del emporio.

Basura acumulada en el piso del mercado al costado de un puesto de frutas| Foto: Hugo Pérez

Pero lo que más preocupa a los comerciantes es la presencia de vendedores ambulantes que han instalado un mercado informal en la vía pública desde la cuadra 5 de la avenida Pablo Patrón hasta la avenida Circunvalación. “Nos perjudica a los que pagamos impuestos por trabajar en un local del mercado. Las ventas han bajado en un 50% este año, porque esta calle esta llena de ambulantes. Cada día hay más y nadie los retira. Deben estar pagando a alguien”, declaró Ruth Palomino, vendedora del Mercado Mayorista.

Ambulantes afuera del mercado de frutas Comerciantes ambulantes abastecen sus carretillas con frutas | Foto: Hugo Pérez. 1 / 2 Mercado informal en la avenida Pablo Patrón Los comerciantes ambulantes han ocupado la vía con sus carretillas | Foto: Hugo Pérez 2 / 2

Asimismo, dentro del mercado camiones de carga permanecen estacionados durante todo el día . Joel Estrada explicó a este Diario que el horario regular de carga y descarga de estos vehículos dentro del centro comercial es de 1p.m a 3 a.m.; luego, deben salir con destino a provincia o realizar el abastecimiento afuera. Adicionalmente, Estrada indica que los mismos transportistas tienen que pagar cupos para cargar la mercadería dentro del mercado.

Camiones permanecen estacionados en el interior del mercado| Foto: Hugo Pérez / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Estrada indica que necesitan que la comuna victoriana transfiera la propiedad del mercado a la asociación que preside para mejorar el estado y servicios del centro de abastos. “Queremos instalar cámaras frigoríficas, aplicar un plan de recojo de residuos, establecer claramente el espacio de estacionamiento de los camiones, y otros avances. Nuestro centro de trabajo merece modernizarse”, subraya.