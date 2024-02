El actual ministro de Defensa, Jorge Chávez, indicó que no descarta, pero tampoco asegura que en materia de seguridad ciudadana, las rondas campesinas utilicen armas para combatir la delincuencia en Pataz, La Libertad, debido al incremento de la minería ilegal.

En entrevista para Canal N, el titular del Mindef precisó que esta eventual y posible medida dependerá de las evaluaciones que están realizándose en el Gobierno.

“Yo no he cerrado ninguna posibilidad ni he aprobado ninguna posibilidad. En la época de lucha contra el terrorismo, los Comités de Autodefensa que se estaban en la zona sur andina y las rondas campesinas en la zona norandina en la lucha contra el terrorismo por la pacificación”, explicó.

Chávez Cresta indicó que no pueden dejar de lado y conversar con los participantes de las rondas campesinas, ya que ellos tienen que ser parte de estas acciones para consolidar la seguridad de la zona.

“Tenemos que coordinar con ellos a través del Ministerio del Interior y articular esfuerzos. No se ha aprobado ni se puede negar esa posibilidad (uso de armas) en virtud del escenario que se pueda presentar”, sostuvo.

El ministro del Defensa reveló que en la zona de Pataz se han producido actos de terrorismo, debido a la destrucción de 12 torres de alta tensión, casos secuestros, la presencia de grupos armados y la “posibilidad de grupos hostiles”.