Un hombre decidió acudir a su lugar de votación, en el Complejo Deportivo Federico Villarreal de Miraflores, pero disfrazado de Papá Noel. Todas las personas que se encontraban en los exteriores del recinto se mostraban sorprendidas ante la presencia del inusual personaje.

Mientras buscaba su mesa de sufragio, el señor aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a todos los ciudadanos durante esta jornada electoral.

“No me he adelantado (a la Navidad), yo soy de la ‘Blanquirroja’ no se olviden, Santa Claus también es peruano”, comentó a América TV.

“Hay que unir a los peruanos con la alegría, la felicidad, la libertad y el ejercicio democrático. Claro que sí. Hay que buscar la unión entre todos los peruanos, prosperidad, salud, trabajo y más seguridad por favor, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay negocios, turismo, sin seguridad no llegan a ver nuestras maravillas en Nazca o Machu Picchu”, agregó.

REVISA TAMBIÉN | La Molina: fiscal denuncia que hombre en estado de ebriedad fue intervenido al intentar colocar una cédula previamente marcada

Papa Noel participa en las Elecciones 2022

Finalmente, el popular “Santa” convocó a “todos los ciudadanos peruanos para que puedan cumplir su ejercicio constitucional y sufragar para elegir al mejor. El mal no nos puede ganar”.

Horarios de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m.

En ese sentido, el horario recomendado para las personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad, es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.