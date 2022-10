Este domingo 2 de octubre, más de 24 millones de personas están habilitadas para participar en las elecciones regionales y municipales 2022. Del total de la población, 50,29% son mujeres y 49,71% hombres. La distribución poblacional muestra que las tres jurisdicciones que concentran mayor número de electores son Lima Metropolitana (7′593.103), La Libertad (1′461.467) y Piura (1′432.221).

La división de la población por grupos etarios muestra que una parte importante está concentrada entre los 19 y 29 años (6′194.142). Le sigue quienes se ubican entre los 30 y 39 años (5′356.122), y los mayores de 60 años (4′572.339). En tanto, los jóvenes mayores de 18 años que participarán el día del sufragio son 578.856.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que los ciudadanos que cumplan 18 años hasta este domingo 2 de octubre deberán asistir a votar. Para ello, se deberán acercar a sus centros de votación con el DNI azul -en caso haberlo tramitado- o el DNI amarillo. Esta población fue incluida en el padrón electoral que se cerró el pasado 2 de octubre del 2021 y contempló a quienes cumplen 18 años hasta el día del sufragio.

Además, los ciudadanos cuyo DNI está caduco podrán acercarse a votar, debido a una prórroga dispuesta por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Las autoridades que se elegirán

Este domingo, se deberá elegir a 13.032 autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes, provinciales y distritales, y regidores. La jurisdicción de Lima elegirá a 1.343 de ellos. En cuanto a las regiones, serán 25 gobernadores regionales y el mismo número de vicegobernadores.

Autoridades que se elegirán. (Infografía: ONPE)

Este viernes, la ONPE informó que el uso de mascarilllas en los centros de votación será opcional. Esto en concordancia con el último Decreto Supremo que regula el uso obligatorio de los barbijos solo en espacios cerrados que no tengan ventilación, vehículos de transporte público y establecimientos de salud.

Jornada electoral y multas

La ONPE ha recomendado para estas elecciones 2022 el voto escalonado que se implementó en el anterior proceso electoral. Estas sugerencias tienen como objetivo evitar las aglomeraciones en los centros de votación. Por ello, recomiendan que quienes tienen como último número de DNI 1, 2, 3 o 4 acudan entre las 7 a.m. y 11 a.m. a sufragar. El resto de números (5, 6, 7, 8, 9 y 0) entre las 11 a.m. y 5 p.m. En el caso de adultos mayores, el organismo electoral sugirió que asistan entre las 2 p.p. y 5 p.m.

En cuanto a los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán acercarse a su local de votación minutos antes de las 6 a.m. para disponer la instalación de la mesa de sufragio. Una vez en el lugar, tendrán que firmar la hoja de control de asistencia. Quienes cumplan esta labor recibirán una retribución de S/120. Los locales de votación deben abrir a las 7 a.m. y cerrar sus puertas a las 5 p.m.

La ONPE recordó que es un delito prohibir a las personas trans ejercer su derecho al voto. La diferencia entre la apariencia y los datos del DNI (foto, nombre y sexo) no es impedimento para ejercer el derecho al voto, detallaron.

El ente electoral elaboró un protocolo para promover medidas que garanticen el ejercicio del voto libre y secreto, debido a que “en el Perú las personas trans sufren situaciones de discriminación o violencia. Lamentablemente, eso también ha ocurrido en algunas mesas de sufragio”, informan.

Los electores y los elegidos miembros de mesa que no asistan a la jornada electoral serán pasibles de multas escalonadas. Estas corresponden a porcentajes de 1 UIT (S/4.600) dependiendo de la clasificación del distrito: distrito no pobre (S/ 92), distrito pobre no extremo (S/ 46), distrito pobre extremo (S/23). Los miembros de mesa que falten recibirán una multa de S/230.

Restricciones y delitos electorales

De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisa que se mantienen algunas restricciones: esta prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto, reuniones o manifestaciones políticas, y todo tipo de propaganda política. Esto contempla también la participación de los candidatos en medios de comunicación, vía entrevistas, conferencias, debates, u otros.

Desde las 8 a.m. del sábado 1 está prohibida la venta de todo tipo de bebidas alcohólicas. La restricción se levanta a la 8 a.m. del lunes 3 de octubre. Incumplir esta disposición será sancionada con pena privativa de la libertad (no mayor de seis meses) y un multa no menor de S/3.075.

Finalmente, este domingo, entre las 7 a.m. y 5 p.m. está prohibido que se realicen reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.

Los electores deberán marcar una cruz (+) o aspa (x) dentro del recuerdo del símbolo de la agrupación política de su preferencia. En el caso de distritos capitales de provincia y distritos de provincia la cédula de la fórmula para el Gobierno Regional incluirá una fotografía del candidato. Los electores que publiquen el sentido de su voto serán reprimidos con una pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas.

Configura también delito electoral inducir al voto, la perturbación o impedimento del proceso electoral, propaganda electoral que está suspendida, suplantación de identidad y atentados contra el derecho de sufragio.