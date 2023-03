Sergio Tarache Parra prendió fuego a su ex pareja en Plaza Dos de Mayo. Luego de cometer el intento de feminicidio, escapó y se desconoce su paradero.

Lo único que se sabe de él es que tiene 21 años, llegó al país en 2019, era jalador de combis y el 18 de marzo de 2023, a aproximadamente las 9:00 p.m., intentó acabar con la vida de su presunta expareja en plena av. Óscar R. Benavides , bañándola en gasolina que sustrajo en una galonera y prendiendo el combustible con un encendedor.

LEE TAMBIÉN: Sergio Tarache Parra sigue libre pese a que todos vieron que intentó matar a su expareja

Actualmente existe una orden de captura nacional e internacional contra Sergio Tarache Parra, quien también está incluido dentro de la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Por información sobre su paradero se ofrece S/50.000 . No obstante, para lograr ello hubo una demora de cinco días.

Sergio Tarache Parra es incluido en el Programa de Recompensas del #Mininter.

Es acusado de rociarle gasolina y prenderle fuego a su expareja Katherine Gómez, en el Cercado, causándole la muerte.

Se ofrece S/ 50 000 por su captura.

Llama al 0800 40 007 si conoces su paradero. pic.twitter.com/85SgYtwSS2 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 24, 2023

¿Qué está haciendo la PNP?

En comunicación con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, general Óscar Arriola, detalló que “se está vigilando de manera permanente” para dar con la ubicación del presunto feminicida.

Declaró que la misma noche del crimen, personal policial se acercó hasta el domicilio de Tarache, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, para realizar una vigilancia cercana por si llegaba el victimario al lugar. Además, detalló que se activó el plan Cerco.

LEE TAMBIÉN: Policía forma equipos especiales para buscar a sujeto acusado de prender fuego a su expareja

Mientras personal de la policía continuaba con la vigilancia del domicilio del victimario, se intervino en el lugar a dos sujetos que, según declaraciones del general PNP, fueron testigos claves del ataque. Estos detallaron cómo accionó Tarache contra la joven de 18 años.

No obstante, sobre la demora de la llegada de efectivos policiales a la escena señaló que al momento de los hechos “todavía no había la noticia irradiada de lo que estaba sucediendo ni los pormenores”. Sobre esto, El Comercio intentó comunicarse con el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Abdul Miranda, pero no obtuvo respuesta, pese a los diversos intentos.

Este Diario accedió a un video donde se pudo observar cómo Tarache, luego de atacar a Katherine Gómez, huye del lugar por la Av. Óscar R. Benavides, con dirección al Callao, sin ser detenido por algún efectivo policial, serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima o ciudadano. En plena flagrancia del crimen, huyó.

Transita varias cuadras hasta el jirón Ascope, donde nuevamente es captado en video corriendo mientras se quita el polo. En el trayecto mira hacia atrás, verificando que nadie lo persiga. Seguro de esto último, emprende su escape con mayor velocidad. Personas que estaban cerca lo miraban confundidos ante la evidente agitación del individuo.

El Comercio tuvo acceso a nuevas imágenes donde se visualiza cómo Sergio Tarache entra por el Jirón Ascope y huye corriendo.

Antes de huir, este sujeto caminó hasta el grifo y tomó la galonera sin apuro. Frente a todas las personas que circulaban por la vía, agredió a Katherine. Todo quedó registrado en las cámaras del lugar. Fuentes de El Comercio enviaron las imágenes.

1 de 4 Nuevas imágenes 2 de 4 Nuevas imágenes 3 de 4 Nuevas imágenes 4 de 4 Nuevas imágenes

Las fallas en el caso

Para el exministro del Interior, Rubén Vargas, el sistema de videovigilancia de Lima no está funcionando como un órgano de prevención.

“Los equipos pueden estar funcionando bien, con la tecnología más moderna, pero van a servir muy poco si el sistema de videovigilancia no está complementado al auxilio inmediato”, agregó.

El especialista enfatizó en que la falta de presencia policial inmediata -que hubiera ayudado en la captura del agresor-, es una falla de coordinación entre la autoridad municipal y la región policial. “Esta falta de trabajo coordinado ha permitido que el feminicida huya con bastante facilidad”, declaró.

No solo huyó el agresor, sino que estuvo cinco días sin orden de captura. Vargas comentó que ante ello la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial debió pedir inmediatamente la requisitoria del victimario porque se contaba con videos que probaban los hechos.

Una nota publicada por este medio dejó en evidencia que el pedido de detención preliminar fue presentado por la Fiscalía de la Nación el 22 de marzo y la orden de captura recién el 23.

#LoÚltimo 21° Juzgado de Investigación @CSJdeLima ordenó ubicación y captura de Sergio Tarache Parra, a nivel nacional e internacional, investigado por delito de tentativa de feminicidio en agravio de Katherine Gómez Machare. Pedido fue presentado por @FiscaliaPeru el 22-03-23. pic.twitter.com/D8uQrmMXAQ — CSJ de Lima (@CSJdeLima) March 24, 2023

¿Qué condena se le daría a Sergio Tarache?

De ser capturado Sergio Tarache, este enfrentaría una pena de cadena perpetua por el presunto delito de feminicidio. Esto último lo detalló en comunicación con El Comercio, Edith Arenaza, coordinadora de litigio de Promsex. “Este delito ya no es tentativa de feminicidio, sino feminicidio porque la víctima falleció. Él podría afrontar una cadena perpetúa por las características del caso ”, dijo.

A Tarache no se le detuvo a pesar de haber actuado frente a varias personas. En una nota anterior sobre el caso, la MML declaró que los agentes del serenazgo y fiscalización ayudaron a socorrer a la joven con las personas que transitaban por la vía. También comentaron que la prioridad de los testigos fue ayudar a apagar el fuego. La especialista de Promsex, declaró que en estos casos rige el arresto ciudadano y hubiera sido crucial que las personas apoyen en la captura.