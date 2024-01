— El alcalde de Lima ha señalado que el método que se utilizan es antiguo y que no se aplica en otras ciudades del mundo ¿por qué lo utilizan?

El método constructivo de las estaciones es cut&cover o método de Milán. Sorprende lo que dice porque es un método de última generación y muy seguro de cara a poder controlar subsidencias o movimientos que se puedan producir al construir la estación. Es el método que se usa para construir distintos metros del mundo, como el Grand París. Se usa también en Madrid, Barcelona, São Paulo, Quito.

— El alcalde ha asegurado que en la reunión que tuvieron usted reconoció que es un método que no usaría en otra ciudad porque no sirve…

Creo que debe tener alguna confusión. Este es un método muy moderno. No es así [que haya dicho que no sirve], todo lo contrario.

— ¿Es posible avanzar con la construcción de otras estaciones para evitar el cierre de vías en el Centro histórico?

Si continúa sin darnos los permisos no quedará otra, para que no se pare la tuneladora y se mitigue en algo el impacto, que plantear otra adenda para un paso en lleno (sin estación), pero esto tiene una serie de complicaciones además de los sobrecostos. Entre cada dos estaciones hay aproximadamente 1km, pero si te saltas una ya no se cumple con las normativas y criterios de seguridad, de evacuación, la NFPA 130 (norma contra incendios) y eso es sagrado. Parece algo ligero no tener una estación, pero no es así. No existirá la etapa 1B y etapa 2, ni la puesta en operación. Nos quedaríamos con el único tramo de 5 estaciones. Es imprescindible que todas las estaciones previstas se construyan porque lo contrario es parar todo.

— ¿Por qué no se evalúan otros métodos?

El alcalde se refiere al método de las cavernas, que fue el primero que existió porque ahora el más moderno es el cut&cover. El método caverna tiene mucho riesgo en ciudad. Lo hemos hecho, pero depende del ancho de las calles. Son tan anchas [las cavernas] que se acercan demasiado o podrían estar debajo de los edificios y justamente el casco antiguo de Paseo Colón tienen edificios muy antiguos. No es un método propicio para una zona urbana con edificios antiguos. El cut&over es mucho más seguro y controlado ante subsidencias

— ¿Qué autorizaciones necesita para avanzar?

Necesitamos dos tipos de autorizaciones: la de interferencia temporal de vías que permite el cerramiento e iniciar las fases de la obra y, en paralelo, la autorización de ejecución de obras. La primera la da la GMU (Gerencia de Movilidad Urbana) y la segunda la GDU (Gerencia de Desarrollo Urbano), ambas de la Municipalidad de Lima.

—¿Hace cuánto solicitaron los permisos?

Desde principios del 2020. Ha habido mucha tardanza en las respuestas y además cada vez salía una exigencia extra TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), distinta a las legalmente previstas. En la medida de lo posible hemos ido atendiendo lo que nos han pedido, independientemente de si estaba prevista o no en el TUPA, pero hasta la fecha no tenemos permisos para las estaciones.

—¿Qué relación tiene con Odebrecht?

Rechazamos cualquier vinculación con Odebrecht porque nunca ha formado ni forma parte del consorcio. Este consorcio está constituido por empresas españolas, italiana y peruana, nunca ha estado Odebrecht. Nosotros nos regimos por los más altos estándares éticos, nos parece grave las afirmaciones que estamos escuchando. [El alcalde mencionó en entrevista con RPP que el contrato se definió con la firma brasilera] * El concesionario Metro de Lima Línea 2 está constituido por Iridum, Hitachi Rail STS (antes Ansaldo Breda STS), We Build (antes Salini Impregilo), FCC y Cosapi.

— ¿Por qué hubo tantos retrasos para la entrega de la primera etapa, que estaba proyectada inicialmente para el 2017?

Para poder construir una infraestructura como esta en un medio urbano se necesita una gestión previa para poder entregar los predios libres de cargas y gravámenes de todo tipo. Es decir, saneados física y legalmente, así como tener liberadas de interferencias la zona donde se va a construir. No tener eso ha sido el motivo principal de las demoras. Después de todos los años que estamos aquí todavía nos quedan áreas pendientes de entrega, cada vez menos porque el Estado está procurando solucionar los temas, pero esa ha sido la problemática histórica. También la falta de agilidad de la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería por parte del Estado y de las autorizaciones. Aquí lo problemático no es solo la estación 13 (Estación Central) sino que se necesitan nuevas autorizaciones para estaciones, pozos, y prórrogas de autorizaciones ya dadas. Sin autorizaciones ni prórrogas se puede llegar a paralizar todo.

— ¿Cuántas áreas falta entregar?

Hasta diciembre del año pasado, de las 82 estructuras (estaciones, pozos y otros) que forman parte de todo el proyecto, se han entregado las áreas para 70 (entre parciales y totales). Es decir 12 áreas que no están saneadas, donde no se concluyen las liberaciones de interferencias.

— ¿Cuál es el plazo del cierre de vías de la Estación Central?

Hemos hecho un esfuerzo para constreñir al máximo la afectación a 13 meses. La planificación la hemos entregado al alcalde. No se cerraría nunca la avenida Garcilaso de la Vega, con dos carriles en un sentido y dos en otro. En la avenida Paseo Colón, entre Washington y Grau, no vamos a afectar ninguna de las calles paralelas, manteniendo el tránsito en un sentido y otro. Ese cerramiento será de 13 meses y a partir de ahí, por más que se continue la obra debajo, podríamos empezar a dar tránsito.

— ¿Qué garantiza que los cierres de vías duren lo propuesto?

Hay un organismo de supervisión de infraestructuras (Ositran) que vela por que se cumplan los plazos, además de nosotros. Si no se han cumplido son por factores concomitantes. En la zona este, por ejemplo, quedan tres estaciones hacia la Municipalidad de Ate. En la Estación 26, Prolongación Javier Prado, hace tiempo la superficie se podría devolver al tráfico porque todo está terminado, pero estamos esperando que la municipalidad de su ¨ok¨. Eso lo tenemos listo desde hace tiempo. En la propia etapa 1A hubo problemas porque la sección vial normativa que hicimos no calzaba con la existente. ATU tuvo que hacer transiciones que se ejecutaron más tarde y fue una de las razones de demora.

Plano de La Estación Central de la Línea 2 que conectará este servicio con el Metropolitano. Su construcción supone el cierre de la avenida Paseo Colón.

— ¿Cuál es el plazo previsto para la culminación de la Línea 2 y el ramal 4?

No puedo responder esa pregunta porque venimos con un impacto de suspensión de obligaciones por el covid. Con la entrega de áreas que ellos (MTC) han ido avanzando, estamos sincerando plazos. Está previsto que se suscriba una adenda con este sinceramiento.

— ¿Cuánto han avanzado los trabajos?

La obra en general se encuentra en un avance de 57%. De la estación 15 a la 27 ya está construido todo el túnel y estaciones. El promedio de avance de la tuneladora es 20 metros por día y 1 km cada dos meses.

— ¿De quién depende el trazo final de la Línea 2?

El trazado de un metro siempre ha sido responsabilidad del concedente, responsable de los estudios de demanda. Nosotros tenemos transferidos todos los riesgos, menos el de la demanda y por eso todo el recaudo de la tarifa va íntegramente al concedente. Tampoco es nuestro riesgo que nos entreguen los predios saneados física y legalmente. El trazado y ubicación de estaciones ha sido tarea del concedente.

— ¿Tiene conversaciones con el MTC?