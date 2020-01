El 1 de enero del 2000, cuando los noticieros pasaron las imágenes del auto deformado de Sandro Baylón, en la Costa Verde, los hinchas de Alianza Lima vieron partir a una promesa del fútbol. Era el jugador por quien en 1999 los representantes del Werder Bremen habían mostrado interés. Según sus excompañeros, era una figura “atípica”, cuya talla le facilitaba, además, el dominio del juego aéreo. Baylón les decía de broma: “Lánzamela desde el espacio y ganamos”.

► A 18 años del incendio en Mesa Redonda: imágenes que muestran el antes y el después

Ese 1 de enero, cuando los integrantes de la barra sintonizaron los noticieros, sintieron que habían perdido a un hermano menor. “Yo lo vi cuando jugaba en la categoría ‘menores’ de Alianza, con el Pato Quinteros. Le decíamos Sandrito. Era un chico de barrio, de Independencia. Era callado, sin vicios”, cuenta Rafael Arias, de 59 años, quien pertenece a la barra desde 1975.

Baylón llegó a Alianza Lima a los 12 años de edad."Era un chico predispuesto a escuchar, disciplinado desde pequeño, bien aconsejado por su familia y sus profesores", recuerda Álex Berrocal, coordinador del club. “Cuando comenzó a crecer, desarrolló más rápido que los otros chicos. Por la talla, jugaba en una categoría mayor. Si jugaba en su categoría real la gente se quejaba porque pensaban que era más grande”, asegura.

El 2 de enero del 2000 los restos de Sandro Baylón fueron velados en el estadio Matute, frente a la mirada de hinchas, amigos, familiares y futbolistas. (Foto: Archivo El Comercio)

Los jugadores de la selección peruana sub23 realizaron un minuto de silencio en memoria de Sandro Baylón. Estaban por jugar contra Guatemala. (Foto: Archivo El Comercio)

Berrocal dice que Baylón tenía un “don” especial. “Cuando debuta Sandrito fue un espectáculo. Parecía que ya había jugado anteriormente”, recuerda. Eso fue en un partido contra Municipal. Para 1999 era, además, capitán de la selección peruana Sub-23. Tenía un auto y, dice Berrocal, solía llevar a sus amigos a su casa. O los llevaba para almorzar juntos.

“Lo del 1 de enero fue una tragedia", recuerda. Berrocal cuenta que ese día el club se movió para cubrir el cuerpo de Baylón y que no fuera fotografiado o grabado. Y que tanto las autoridades como algunos miembros de la prensa les prestaron apoyo.

El siguiente año no fue bueno para el equipo. "Nos hizo falta Sandrito. Íbamos a hacer un equipo de mucha envergadura y no llegamos”, se lamenta Berrocal.

“En esta época siempre me pongo nostálgico”, dice Víctor Reyes, quien conoció a Baylón cuando jugaban juntos en menores y hoy es entrenador de fútbol. Sandro conocía su casa, a sus hermanos, a sus padres. “Éramos un grupo muy unido con Walter Rosas, Henry Quinteros”, dice Reyes.

Como equipo, habían hecho muchos viajes a provincia y también al extranjero. "Cuando nos íbamos a Tacna aprovechaba para comprarse zapatillas y nosotros lo molestábamos porque le gustaban las zapatillas altas, como las del ‘Príncipe del rap’. Lo molestábamos por el tamaño de la caja: te has comprado una muñeca, le decíamos y él se reía. Se reía mucho”, dice.

Las personas que conocieron a Sandro Baylón recuerdan con cariño al jugador de fúbtol. Hoy es parte importante de las barras. (Foto: Barra Alianza Lima / Cortesía)

La admiración por Sandro Baylón aún continúa en la mente de los hinchas de Alianza Lima. (Foto: Archivo El Comercio)

El mito

"Su penúltimo partido no fue bueno. Pero fue una imagen mística cuando festejó el gol con el gesto del rezo y la gente lo comenzó a tomar en cuenta. Una vez fallecido nació el mito de él. El velorio en Matute fue apoteósico. Muchas personas quisieron identificarse con la tragedia”, dice Rafael Arias, cabeza de la barra de Alianza Lima.

Al velorio de Baylón, que se realizó en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, fueron más de 10 mil personas. Hubo jugadores de casi todos los clubes despidiéndose de él.

En esos días había gente que acudía a dejar flores, camisetas de Alianza y pósters junto al poste contra el cual se estrelló el jugador.

En el 2001, Rafael Arias fabricó un bombo de 2 metros de diámetro al que bautizó como Sandrito y que tocó por primera vez en un encuentro contra Cristal. “La gente ofrecía pagar por tomarse fotos con el bombo”, recuerda.

Veinte años después de la tragedia, cuenta el hincha, los nuevos integrantes de la barra preguntan cómo jugaba Baylón. “Después de los potrillos de Jayo, fue lo mejor que tuvimos en casa. Tenía mucho fútbol. Decían que jugaba como Casanova. Pero ya se nos va escapando de la memoria cómo eran sus movimientos. Así que valoramos más la parte humana. Puedes haber jugado pocos años como Sandro, pero él sigue siendo alguien de quien quieres acordarte porque en vida fue una gran persona”, agrega.

Cambios en la Costa Verde

En la última década, se colocaron rompemuelles y rejillas en la Costa Verde para forzar que los autos redujeran su velocidad. Actualmente en la Costa Verde no se puede ir a más de 60 kilómetros por hora. La Municipalidad de Lima estableció en noviembre del 2019 nuevos límites máximos de velocidad en el circuito de playas de 60 km/h y 40 km/h en las zonas de clubes.

Restringió también la circulación de vehículos de carga de más de 6,5 toneladas desde la Bajada Escardó, en San Miguel, hasta la Bajada Huaylas, en Chorrillos.

Los cambios han sido paulatinos hasta en las normas. En el 23 de julio de 2001 se aprueba el el reglamento Nacional de Tránsito, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC. Allí se establece en el artículo 87 que “mientras esté conduciendo no debe comunicarse con otra persona mediante el uso de un teléfono celular de mano”. En el 2009 se modifica el artículo y se señala que “el conductor mientras esté conduciendo no debe hacer uso de ningún dispositivo móvil u objeto portátil”. Para el 2016 se realizan otras modificaciones estableciéndose que “el conductor mientras esté conduciendo no debe hacer uso de ningún dispositivo móvil u objeto portátil, si esto implica dejar de conducir con ambas manos el volante de dirección”.