La Municipalidad de Magdalena y Policía Nacional lanzaron el plan “Colegios Seguros” para salvaguardar a los miles de niños, niñas y jóvenes en etapa escolar que asisten los colegios tanto privados como nacionales.

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, recalcó que este programa consiste en la instalación de cámaras de vigilancia en las puertas de todos los centros educativos del distrito, además de presencia policial a través de rondas.

Puntualizó que son 27 colegios los que serán vigilados. Asimismo, resaltó que el monitoreo se lleva a cabo desde un local central en la comisaría de Magdalena del Mar, donde policías y serenos trabajan juntos.

“Está el patrullaje que es integrado en base al convenio que tenemos con el Ministerio del Interior. Hay que entender que la mayor labor del Estado es darle seguridad a las personas, sobre todo a los más pequeños”, sostuvo Allison.

Extorsión en el norte

En diálogo con Canal N, el comandante General de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, indicó que se han tomado medidas para enfrentar la extorsión a profesores en la región de La Libertad, con un destacamento de más de 1.500 efectivos y la operación de una brigada especial contra el crimen organizado.

REVISA AQUÍ | Reportan desaparecido a joven francés que recorría el Perú en bicicleta

“A veces las denuncias no son canalizadas, porque recibimos la información por los medios de prensa y no por los afectados. Lo que hacen ellos es comunicar a los medios y no a la PNP y Fiscalía que retrasa los operativos”, dijo Zanabria