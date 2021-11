En las últimas semanas, el actor Alfredo Benavides, conocido por su personaje cómico de ‘El Niño Alfredito’, reapareció ante los reflectores bajo una severa acusación en su contra. Este viernes, el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones para el humorista y otras personas por el presunto delito de lavado de activos con supuesto dinero del exalcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna.

¿Por qué se le acusa de lavado de activos?

En una de las audiencias virtuales desde el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, la fiscal Leidi Gálvez Sánchez, señaló que un testigo protegido aseveró que el exburgomaestre Carlos Burgos habría adquirido diversas propiedades en nombre del cómico Alfredo Benavides.

Según el Ministerio Público, el dinero existente en las cuentas del popular ‘Niño Alfredito’ no se justifican con sus ingresos percibidos como artista.

Recordemos que Burgos Horna cumple prisión en el penal de Ancón I, luego de que el Poder Judicial lo sentenciara a ocho años por enriquecimiento ilícito y otros ocho años por lavado de activos, más 200 días multa, que equivalen a S/2,500.

De acuerdo a una investigación fiscal, entre el 2007 y 2013 el exalcalde de San Juan de Lurigancho tuvo un desbalance patrimonial de S/8′445.210,01.

¿Qué dijo el testigo protegido sobre la compra de inmuebles?

Según el testimonio, el testigo protegido 01-13-2020 manifestó que Alfredo Benavides usó dinero ilícito para comprar unas propiedades ubicadas en Miraflores, en Sumbilca (Huaral) y Trujillo.

“Como la ubicada en la comunidad campesina de Sumbilca en Huaral en donde adquirió 500 hectáreas conjuntamente con Walter Yangali de La Peña. Y, que el dinero en su totalidad fue proporcionado por Carlos Burgos por la suma de un millón de soles”, indicó la persona en declaraciones a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa en delitos de Lavado de Activos.

Según lo relatado por el testigo protegido, este inmueble no sería la única propiedad comprada bajo esta modalidad. “Carlos Burgos habría adquirido a nombre de Alfredo Benavides un departamento en Miraflores, por el cual habría pagado la suma de 400 mil dólares”, contó.

Además, el testigo narró el cercano vínculo que presuntamente existía entre Benavides y Burgos. Asimismo, mencionó que Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides, habría hecho un préstamo de dinero para que se concrete la adquisición de otro inmueble en Trujillo.

“Entre ellos ha existido algunas relaciones comerciales y que producto de ello, a través de un préstamo de dinero que le habría hecho la esposa de Jorge Benavides (Karin Marengo Núñez) […] y con un dinero adicional, Carlos Burgos adquirió una propiedad en la ciudad de Trujillo por 600 mil dólares, que también la habría registrado a nombre de Alfredo Benavides”.

Alfredo Benavides: “No he recibido ni un sol del señor Burgos”

En otra audiencia realizada el 23 de noviembre, el humorista Alfredo Benavides dio sus descargos sobre la adquisición de diversas propiedades. En su intervención, el imitador habló primero sobre su posición en la compra y venta del departamento en Miraflores.

“Fui un intermediario de una compra que se hizo entre mi cuñada Karin Marengo Núñez y Carlos Burgos, la compra no se llegó a culminar porque se hizo con cuatro cheques que no fueron pagados ni cobrados [...] Cuando pasa el tiempo y el exburgomaestre presenta un documento a mi cuñada para que eleve la propiedad a registros públicos, es donde ella le responde y la fiscal refiere - cosa que debería aclarar - que se cumplió una amenaza. Yo en ningún momento le he girado ningún documento al señor Burgos ni a su empresa. Toda esa comunicación ha sido entre mi cuñada y la empresa del señor. Yo nunca denuncié al señor Burgos por lavado de activos, modalidad que es concurrente de él”, sostuvo el humorista.

Respecto a la propiedad de Sumbilca, el cómico relató que estaba interesado en adquirir un terreno de 500 hectáreas en Huaral, por ello, realizó toda una investigación para conocer un poco más sobre el lugar para invertir. Explicó que fue a la comunidad de Sumbilca a hablar con la población para adquirir dichas hectáreas, donde le ofrecieron dárselo a 1 millón de soles y ya no a cambio de un bus.

Asimismo, señaló que gastó dinero debido a que le propuso a Walter Yangali de la Peña invertir en el terreno, porque sabía que el empresario contaba con el dinero suficiente para la compra. “Yo no puse absolutamente un sol porque busqué al señor Walter Yangali de la Peña para que invierta porque tres meses antes yo había sido testigo de una venta de una propiedad del señor Yangali por 750.000 dólares, fondos suficientes para que él pueda cubrir e invertir en el proyecto que yo tenía”, comentó.

Vale precisar que Alfredo Benavides aclaró que en la operación de compra no estaba involucrado el exburgomaestre de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, asegurando que nunca recibió dinero. “Cuando a mí me ofrecen esa posibilidad, yo viajo solo a la comunidad de Sumbilca. En ningún momento en esta operación aparece el señor Carlos Burgos; ni en la comunidad de Sumbilca ni en el terreno que se menciona ni en ninguna entrega de dinero ni con banco. Yo nunca he recibido absolutamente 1 sol del señor Carlos Burgos de forma directa, indirecta, ni de ninguna forma”, acotó.

Declaran infundado pedido de prisión

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva. A través de una audiencia virtual, el juez Jorge Chávez Tamariz otorgó la medida de comparecencia con restricciones al humorista Alfredo Benavides, entre ellas el impedimento de salida del país por 36 meses y el pago de una caución de S/70 mil.

“Declaro infundado el pedido de prisión preventiva contra Percyn Vargas, Cielito Escalante y Alfredo Benavides; se impone la medida de comparecencia con las siguientes reglas: comparecer cada 30 días a registro de control biométrico que se realizará de manera virtual, prohibición de comunicarse con sus coimputados, prohibición de comunicarse con órganos de prueba, testigos y peritos, prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa”, indicó el juez.

“Por último impongo la caución económica de 70 mil soles contra los procesados Alfredo Benavides y Cielito Augusto Escalante. Asimismo, esta caución constituye para todos también una regla de conducta”, concluyó el magistrado.

¿Qué medidas tendrá que cumplir Alfredo Benavides?

El juez Jorge Chávez Tamariz indicó que la medida de comparecencia con restricciones contempla:

Comparecer cada 30 días a registro y control biométrico con la cual se realizará provisionalmente por medio del sistema de control virtual penal de procesados, sentenciados libres aprobados mediante resolución administrativo.

Prohibición de comunicarse con sus coimputados comprendidos en el presente proceso penal.

Prohibición de comunicarse con los órganos de prueba, testigos y peritos. Y que el Ministerio Público que cite para los fines de la presente investigación.

Prohibición de efectuar declaraciones a los medios de comunicación de prensa, radial, escrita respecto a los hechos objeto de investigación.

No ausentarse de la localidad, domicilio donde reside, salvo que se encuentre con autorización judicial previa.

Pago de la caución económica que deberá ejecutarse en un plazo de 15 días una vez que sea consentida o ejecutoriada la presente resolución, con un depósito en el Banco de la Nación.

No ausentarse del país, en consecuencia impongo impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses solo para los procesados Alfredo Benavides y Cielito Escalante.

El magistrado precisó que de incumplirse lo impuesto, “se podrá imponer una prisión preventiva e internarlos en un establecimiento penitenciario”.

