Chorrillos: hallan cadáver de menor de 15 años dentro de vivienda

El cadáver de una menor de 15 años fue encontrado en una habitación, ubicada en el segundo nivel de una vivienda del asentamiento humano "Integración", en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo al noticiero 90 Mediodía, Kevin Jordi Claudio Ayala (18), quien sería pareja de la menor de edad, figura como el principal sospechoso del presunto feminicidio. Agentes de la Policía Nacional hallaron el cuerpo debajo de la cama del joven.

El hallazgo ocurrió tras una denuncia realizada esta madrugada por un vecino de la zona, quien se acercó a un agente policial de la comisaría de San Genaro.

El referido programa de Latina indicó que este señor contó que un amigo del joven aseguró que vio un cadáver en el referido inmueble.

Ante esta denuncia, los policías acudieron hasta el predio ubicado en un asentamiento humano y encontraron a Kevin Claudio Ayala durmiendo, mientras debajo de su cama estaba el cuerpo de su enamorada.

Este joven con total frialdad dijo a las autoridades que la víctima era su conviviente desde hace un mes y medio. La dueña de la vivienda contó que alquiló hace una semana la habitación a Claudio Ayala.

“El joven fue recomendado por una inquilina que ahí vive. El vino solo. Me sorprende lo de la chica. Nunca he tenido problemas con ese chico. A la chica va como tres veces que la habré visto. [Él] me dijo que era su enamorada”, declaró.