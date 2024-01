Ulises Villegas, alcalde de Comas, denunció estar recibiendo amenazas de muerte por delincuentes que controlan las mafias del cobro de cupos a los ambulantes y la venta de espacios públicos.

Según indicó, dos hombres lo amenazaron mediante un video publicado en las redes sociales. En el clip, los sujetos le señalan que conocen sus movimientos, así como la rutina de su esposa e hijos y le dan un plazo de 48 horas para que reabra el mercado Chacra Cerro, el cual fue intervenido por la municipalidad.

“No nos van a amedrentar porque debemos recuperar los espacios. Ellos no van a regresar a ocupar la zona pública. No me voy a esconder bajo un escritorio. Hay mafias que cobran cupos y peajes a quienes están en el comercio ambulatorio y están detrás de estas amenazas. Cuando ponemos orden y seguridad no les gusta a las personas del mal vivir”, dijo a Canal N.

Villegas también resaltó que “las amenazas no empezaron hoy, las recibo desde que inicié la gestión porque he cerrado prostíbulos, bares, espacios públicos que habían sido convertidos en locales de fiesta chicha”.

Desalojan a ambulantes

La madrugada del pasado 1 de enero, el personal de la Municipalidad de Comas desalojó a los vendedores ambulantes ubicados en zonas públicas del mercado Chacracerro. La zona fue invadida por casi 50 años por el comercio informal.

Esta medida se llevó a cabo porque la comuna realizará “un proyecto de embellecimiento de pistas y parque” en la zona recuperada.