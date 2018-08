Denuncia de violación en Uber: peritajes se conocerían en una semana

El domingo por la madrugada María Claudia Pecho Cobeña pidió un taxi de Uber para llegar segura a casa. Sin embargo, el viaje que, según la aplicación, concluyó a la 1:44 a.m. se convirtió en una pesadilla de la que ella aún no puede despertar. “Yo pedí un taxi, pero me enviaron a un violador”, afirma la joven de 23 años que denunció públicamente que un conductor del servicio de taxi por aplicación la ultrajó.

María Claudia cuenta que, tras participar en una fiesta en La Molina, pidió el servicio de taxi a la 1:20 a.m. “Había bebido y me subí en la parte posterior, no recuerdo qué pasó en el trayecto, pero cuando reaccioné el chofer estaba encima de mí con los pantalones abajo. Yo también estaba así. No intenté defenderme, temí por mi vida”, afirma la joven.

Según la denunciante, la agresión sexual ocurrió cerca de su vivienda en Surco y dentro del vehículo, de placa AVY-169, que tenía lunas polarizadas. El taxista, sostiene ella, tras perpetrar la violación la dejó en la puerta de su casa en la urbanización Sagitario.

Debido al estado de shock en el que se encontraba, María Claudia acudió primero a una clínica de San Borja, desde ese lugar avisó a la policía. Agentes de la comisaría del distrito atendieron la denuncia y trasladaron el caso al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco.

—Peritajes—

Inmediatamente personal de la Depincri emprendió la búsqueda del conductor que fue identificado como Gianfranco Huaichao Ronto, de 27 años.

“El sujeto fue detenido la tarde del domingo dentro de un centro de lavado de carros. Aparentemente trataba de eliminar restos o huellas que pudo haber dejado al interior del vehículo”, señaló a El Comercio una fuente policial.

En sus declaraciones ante la Policía Nacional, Huaichao Ronto negó todas las acusaciones en su contra. “Yo seguí el recorrido, de La Molina a Surco, siguiendo la ruta de Waze. Cuando llegamos a su destino ella no reaccionaba, la desperté y la dejé en la puerta”, dijo el taxista, según el parte al que accedió este Diario. La tarde de ayer, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La ex congresista Rosario Sasieta, abogada de la denunciante, precisó que su defendida se encontraba en situación de indefensión, lo cual es considerado un agravante. “En este caso, en el que ella estaba inconsciente, la pena por el delito va entre los 20 y 26 años. Lo que corresponde inmediatamente es que se ordene la prisión preventiva para evitar la fuga del acusado como hemos visto en otros casos”, precisó la abogada.

Mientras tanto, las autoridades están a la espera de los resultados de los peritajes practicados, tanto a la presunta víctima como al vehículo donde habría ocurrido la violación. Según los plazos establecidos, estos se conocerían en 5 a 7 días. 

VERSIÓN DE LA EMPRESA

La empresa Uber afirmó que la cuenta de Gianfranco Huaichao Ronto fue desactivada, tras la denuncia por violación sexual.

Apoyo a la investigación

“Estamos a disposición de las autoridades para continuar brindando la información que requieran”, sostuvo la empresa.

