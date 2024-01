Una menor de diez años fue hallada muerta en el interior de una vivienda ubicada en la cuadra 6 del jirón Renovación, en La Victoria. Los vecinos aseguran que quien la habría asesinado fue su madrastra de 66 años de edad.

De acuerdo a América Noticias, los moradores denunciaron que la menor había sido golpeada y castigada en la mañana para que no salga a jugar con sus amigos. Fue a la hora del almuerzo que los vecinos buscaron a la niña, pero lamentablemente la hallaron muerta.

Un testigo indicó que la mujer, identificada como Zarella Chávez Basombite, terminó confesando ante los residentes que estranguló a la menor y se le pasó la mano.

“La señora a la hora de ser detenida admitió diciendo ‘sí, la maté, se me pasó la mano’. Se reía como si no hubiera pasado nada. No sentía ni pena ni lástima por la niña después de haberla asesinado”, dijo en diálogo con América Noticias.

mira el video Niña de 10 años habría sido estrangulada por su madrastra

Pero eso no sería todo, pues los residentes revelaron que la pequeña sufría constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de su madrastra, quien también la explotaba laboralmente, obligándola a recoger reciclaje y vender polos en Gamarra.

Cabe mencionar que la madre biológica falleció cuando la menor era una bebé, quedando a cargo del padre y su nueva pareja. En cuanto al señor, este murió de cáncer hace tras años y la niña quedó a cargo de la madrastra.

Zarella Chávez se encuentra detenido en la Dirincri de España, donde deberá dar su confesión ante un fiscal. Pues su anterior declaración no fue oficial porque se la dio a los vecinos.