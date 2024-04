Unos sujetos lanzaron un artefacto explosivo contra la puerta del colegio Monserrat ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria y Carlos Izaguirre, en Los Olivos, al norte de Lima.

El noticiero “24 Horas” detalló que la explosión ocurrió cuando en la zona no había fluido eléctrico, por lo que las cámaras de seguridad no registraron el accionar de los delincuentes.

En el informe periodístico se indicó que la Policía investiga si se trata de un caso de extorsión. El atentado causó daños en la puerta y en las ventanas del segundo piso y tercer piso.

No se reportaron heridos debido a que no había alumnos ni profesores en el colegio, pues no funciona por las tardes. La Policía acordonó el frontis del colegio Monserrat para iniciar las investigaciones.