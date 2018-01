Las cámaras de seguridad de la calle donde vive el funcionario del gobierno regional del Callao Víctor Suelpres Jerez, en Magdalena, permitieron conocer cómo se ejecutó el crimen de su esposa, Esther Huerta Grande, el pasado 14 de enero.



En las imágenes se apreciar que la familia de Suelpres llega de la playa en una camioneta conducida por él. La víctima y sus dos hijas bajan de la camioneta e ingresan a su casa, ubicada en la cuadra 1 de la calle Juan Luxardo.

A los pocos minutos un sujeto con short y con casaca cruza la vereda del frente. Aparenta conversar por teléfono para no levantar sospechas. Luego, sale Huerta Grande de la vivienda y se sube a otro vehículo que permanece estacionado en el frontis para moverlo, a fin de que la camioneta que manejaba su esposo ingrese al inmueble.

Una vez ocurrido eso, el sicario hace su aparición, se coloca la capucha y dispara hasta en seis oportunidades contra la mujer. Un vigilante que se encontraba cerca corre hacia un costado para evitar ser alcanzado por las balas.

Víctor Suelpres Jerez sale de su casa con un arma en mano y trata de atrapar al sicario, pero no lo alcanza, por lo que decide hacer disparos al aire y auxilia a su cónyuge. En la misma camioneta traslada a la herida a un hospital, pero ella murió a las pocas horas.

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, dijo que el asesinato de Esther Huerta Estrada (47), esposa del funcionario del gerente Víctor Suelpres Jerez, no tiene relación con el Caso Odebrecht. Le pidió a los medios de comunicación no vincular ambos temas si es que no tienen las pruebas necesarias.