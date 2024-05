El Día de la Madre suele ser una fecha de amor y alegría; sin embargo, una mamá de Ate Vitarte, quien está embarazada, está sintiendo todo lo contrario, ya que en horas de la madrugada lanzaron dos bombas molotov contra su vivienda.

Este atentado ocurrió una semana después de que empezaran a llegarle mensajes de extorsionadores. Estos sujetos, quienes se identifican como integrantes de la banda delincuencial Los gallegos, le exigen 20 mil soles para dejarla trabajar en su avícola .

Ella no respondió a las constantes amenazas, motivo por el que lanzaron los explosivos contra su casa de dos pisos. La víctima tiene dos hijos más y teme que los ataques los alcancen a ellos .

“Hoy atentaron contra mi domicilio. El día domingo me extorsionaron con mensajes, audios y videos. Me mandaron fotos de mi domicilio y me pedían 20 mil soles. Yo no he dado respuesta y el día de hoy han venido a atacar mi casa”, comentó la agraviada a Latina Noticias. La mujer no mostró su identidad por temor a represalias.

Apenas recibió los mensajes extorsivos, la madre de familia hizo la denuncia respectiva; sin embargo, siente que las investigaciones no están avanzando pese a la gravedad de los hechos. “ La Policía no me da ninguna seguridad , me dijeron que iban a patrullar mi domicilio, pero no lo han hecho”, relató la fémina.

La víctima refiere que vio al delincuente escapando de la escena tras cometer el ilícito accionar. En la zona hay cámaras de seguridad y se espera que ayuden a dar con la identidad del malhechor.

“Vi a la persona, era un hombre joven. Estaba con un casco de moto lineal y los vecinos lo ahuyentaron. Se fue corriendo para la pista, seguro alguien lo estaba esperando. No estamos protegidos”, comentó al mismo medio.