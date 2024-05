Enmarrocado y con la mirada hacia abajo, así terminó Gian Carlos Chávez Castro, sujeto sindicado de participar en el atentado contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas. Según la investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), este sujeto habría trasladado en su auto a los hampones que atacaron en la cabeza y amenazaron a la autoridad edil.

Este hombre, quien ahora no desafía a la autoridad, tiene 34 años y para los oficiales pertenecería a la banda delincuencial ‘Los sanguinarios del terror’.

Frente a los policías, el individuo trató de justificarse: “ No sabía que era del alcalde . Yo bajaba de una carrera y mi primo me llamó para movilizarlo a él. No sabía que iban a robar”, se le escucha decir en el informe de Latina Noticias.

Gian Carlos Chávez Castro fue detenido al interior de un auto color gris, el mismo que aparece durante el ataque contra el alcalde Ulises Villegas, el cual ocurrió el pasado 1 de mayo.

El hombre tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, cinco municiones, un teléfono celular y diversos envoltorios de droga . El caso sigue en investigación.

Como se recuerda, el alcalde de Comas fue interceptado por una banda de delincuentes el pasado 1 de mayo. Ellos le golpearon la cabeza y amenazaron en diversas oportunidades, motivo por el que la autoridad edil fue trasladada a una clínica local.

Comas: cae presunto involucrado en asalto a alcalde

Ante esto, el burgomaestre salió al frente a pedir celeridad en las pesquisas y cuestionó el trabajo que viene realizando la presidenta Dina Boluarte.