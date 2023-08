Las videocámaras de seguridad del distrito de Magdalena del Mar registraron el preciso momento en el que un sujeto, que caminaba sin levantar sospecha alguna por la cuarta cuadra de la avenida Gonzales Prada, se acerca a un vehículo estacionado, fuerza la puerta e ingresa en su interior, para luego llevárselo manejando.

En diálogo con América Noticias, la propietaria del auto, cuya identidad no se dio a conocer por razones de seguridad, denunció que recibe llamadas de extorsión por parte de los delincuentes.

“Dos mil soles me están pidiendo, es una cosa terrible ya haber sufrido el robo del auto y encima ahora tener que recibir estas llamadas extorsionadoras, no solamente a mi sino al teléfono de mis hijos”, contó.

La dueña del vehículo se encontraba dentro de su casa al momento del robo. Indicó que ha recibido hasta cuatro llamadas extorsionadoras, donde los facinerosos le han dicho que conocen la dirección de su domicilio, su nombre completo, que tiene hijos y todos los movimientos que realiza a diario.

“Me siento desprotegida, desolada en el distrito, porque a pesar de que el alcalde ha adquirido bastantes unidades de patrullaje, no me siento protegida”, indicó la mujer, quien, a pesar de haber denunciado el hecho en la comisaría distrital, teme que los sujetos tomen represalias en su contra.

