Una madre de familia identificada como Mercedes Colonia (59) se encuentra desaparecida desde hace cinco días. La familia sospecha que fue secuestrada, ya que habría sido extorsionada por parte de los ‘gota a gota’.

La mujer fue captada por las cámaras de seguridad dirigiéndose a su vivienda, ubicada en San Martín de Porres, el pasado 20 de setiembre. La familia indicó que realizó la denuncia a día siguiente y que el caso ya se encuentra en proceso de investigación.

Los familiares hicieron las primeras investigaciones y fue así que se enteraron que la mujer y una amiga se habrían prestado dinero de los denominados ‘gota a gota’. Además, sus vecinos la vieron discutiendo con un sujeto que la amenazaba.

mira el video San Martín de Porres: mujer desaparecida

“Mi mamá no trabaja desde hace un año. Ella es enfermera. Mi mamá siempre ha sido amiguera y de una u otra manera siempre ayudado a sus amigas. […] No sabíamos nada hasta cuando mi mamá desaparece, cuando eso sucede nos enteramos que mi mamá había sacado préstamo”, dijo el hijo de Mercedes. Agregó que no saben el monto exacto del préstamo.

Por otro lado, el joven indicó que los presuntos secuestradores aún no se han comunicado con ellos por llamadas y/o mensajes. Si alguna persona sabe sobre el paradero de Mercedes Colina puede comunicarse al siguiente número 914618751. Cabe mencionar que esta desaparición se da en medio del estado de emergencia declarada en San Martín de Porres.