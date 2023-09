¿Qué acciones tomará el municipio para garantizar la calidad de vida residencial frente a la realización de actividades y eventos en la vía pública?

Pregunta de Su Wand Fong Flores

"Hemos encontrado una cantidad importante de ferias y academias deportivas que cobran dinero. Eso es la comercialización informal de espacios públicos que son nuestros parques. Existen las ordenanzas y tratamos de encontrar el equilibrio. No se puede hacer actividad lucrativa informal en espacios públicos, eso está normado. Vamos a buscar el equilibro y definir áreas para que vecinos puedan juntarse a actividades recreativas. Libertinaje no, absolutismo tampoco. “Me tildan de discriminador y racista, es lo último que me pueden decir, tenemos un padrón de comerciantes ambulatorios. Lo que nos desborda es los vendedores ambulantes. Hay que aplicar ordenanzas, no es nada nuevo”