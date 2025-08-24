Audiencias vecinales: alcalde Jhovinson Vásquez rinde cuentas sobre obras para Pachacútec

Veinticinco años después de que unas 7 mil familias fundaran Pachacútec en el extremo norte de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao, este sector en el que hoy habitan 200 mil personas está cerca de convertirse en un distrito independiente. Tras una década de intentos, la presidenta Dina Boluarte anunció que para finales de este año se haría realidad el octavo distrito chalaco.

Los vecinos de Pachacútec tienen demandas específicas y por eso ayer fue el escenario de la nueva asamblea del programa Audiencias Vecinales, organizado por El Comercio con el apoyo técnico de Idea Internacional. Durante más de una hora, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, respondió diez preguntas sobre proyectos de infraestructura, áreas verdes, gestión de residuos y programas para el adulto mayor ejecutados en este sector que agrupa a 180 asentamientos humanos.

Alcalde Jhovinson Vásquez aseguró que la inversión para pistas y veredas en Pachacútec asciende a 35 millones de soles. / Cesar Bueno

Para tener una idea de brecha de servicios que afronta Pachacútec, Vásquez explicó que, para atender la seguridad ciudadana en todo el distrito, solo hay 300 policías y 400 miembros del serenazgo distrital.

SEGUIMIENTO

Esta es la segunda vez que programa Audiencias Vecinales de El Comercio visita Ventanilla. La primera fue en enero del 2024, cuando Jhovinson Vásquez asumió ocho compromisos con sus vecinos de todos los sectores. Este Diario pudo comprobar que para el 2025, el 100% de las promesas habían sido cumplidas.

Esto resulta relevante porque uno de las finalidades del emblemático programa es que la autoridad distrital responda con plazos concretos cada uno de las interrogantes presentadas con la finalidad de hacer una exhaustiva fiscalización de las fechas. “El objetivo de las Audiencias Vecinales es crear un espacio de diálogo para escuchar y conocer las preocupaciones, sueños y aspiraciones de los vecinos de Pachacútec y luego hacer un trabajo riguroso de fiscalización”, dijo Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

Más de 90 vecinos de Pachacútec participaron en la audiencia vecinal que organiza El Comercio. / Cesar Bueno

Todas las preguntas que fueron presentadas en la jornada de ayer, que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario, fueron delimitadas en un taller previo realizado la semana pasada con la participación de casi 70 vecinos. Quienes tengan consultas adicionales pueden escribir a cartas@comercio.com.pe. Las preguntas serán remitidas a la municipalidad distrital.

El programa Audiencias Vecinales de El Comercio ha realizado 26 asambleas en distritos de Lima y Callao desde su reinicio en julio del 2023. En el Callao, el programa ha visitado el Callao Cercado, Bellavista y Ventanilla.