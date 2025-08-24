Audiencias vecinales: alcalde Jhovinson Vásquez rinde cuentas sobre obras para Pachacútec

Escucha la noticia
Veinticinco años después de que unas 7 mil familias fundaran Pachacútec en el extremo norte de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao, este sector en el que hoy habitan 200 mil personas está cerca de convertirse en un distrito independiente. Tras una década de intentos, la presidenta Dina Boluarte anunció que para finales de este año se haría realidad el octavo distrito chalaco.
Los vecinos de Pachacútec tienen demandas específicas y por eso ayer fue el escenario de la nueva asamblea del programa Audiencias Vecinales, organizado por El Comercio con el apoyo técnico de Idea Internacional. Durante más de una hora, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, respondió diez preguntas sobre proyectos de infraestructura, áreas verdes, gestión de residuos y programas para el adulto mayor ejecutados en este sector que agrupa a 180 asentamientos humanos.
Para tener una idea de brecha de servicios que afronta Pachacútec, Vásquez explicó que, para atender la seguridad ciudadana en todo el distrito, solo hay 300 policías y 400 miembros del serenazgo distrital.
SEGUIMIENTO
Esta es la segunda vez que programa Audiencias Vecinales de El Comercio visita Ventanilla. La primera fue en enero del 2024, cuando Jhovinson Vásquez asumió ocho compromisos con sus vecinos de todos los sectores. Este Diario pudo comprobar que para el 2025, el 100% de las promesas habían sido cumplidas.
Esto resulta relevante porque uno de las finalidades del emblemático programa es que la autoridad distrital responda con plazos concretos cada uno de las interrogantes presentadas con la finalidad de hacer una exhaustiva fiscalización de las fechas. “El objetivo de las Audiencias Vecinales es crear un espacio de diálogo para escuchar y conocer las preocupaciones, sueños y aspiraciones de los vecinos de Pachacútec y luego hacer un trabajo riguroso de fiscalización”, dijo Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.
Todas las preguntas que fueron presentadas en la jornada de ayer, que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario, fueron delimitadas en un taller previo realizado la semana pasada con la participación de casi 70 vecinos. Quienes tengan consultas adicionales pueden escribir a cartas@comercio.com.pe. Las preguntas serán remitidas a la municipalidad distrital.
El programa Audiencias Vecinales de El Comercio ha realizado 26 asambleas en distritos de Lima y Callao desde su reinicio en julio del 2023. En el Callao, el programa ha visitado el Callao Cercado, Bellavista y Ventanilla.
Desde el 2023 hemos generado 40 convenios con la región Callao y ninguno es desarrollado en Pachacútec. Los dirigentes no elaboran los proyectos. Pero no me quedo de manos cruzadas. Gracias al gobierno central y la Ley de Crédito Suplementario, en el 2024 fueron aprobados tres proyectos. El de Mercado Central ha sido inaugurado en julio. Cueva de los Tallos será setiembre y para octubre estará listo el de Nuevo Pachacútec. Hay un proyecto más para Shalom que iniciará obra en setiembre. Además, antes de fin de año deberían iniciar el proyecto en Emanuel. En Pachacútec estamos invirtiendo 35 millones de soles.
En Pachacútec, solo en infraestructura vial, se tendría que invertir mas de 500 millones de soles para cerrar brechas de pistas y veredas. Hoy tenemos proyectos en cinco asentamientos humanos: Mercado Central que ya se entregó, Nuevo Pachacútec que se entrega en setiembre y Cueva de los tallos, en octubre. Además, Shalom y Emmanuel empezarán las obras este año.
Como gobierno local y a través de serenazgo nuestro trabajo es disuasivo. Las facultades que tenemos son diferentes, luchamos con la delincuencia común de huerto y robo. Tenemos 450 serenos, 700 cámaras y 350 operadores. Unas 400 cámaras fueron colocadas hace 15 años y su tecnología es obsoleta. Estamos a puertas de hacer el convenio con la región Callao y vamos a renovar 400 cámaras ya existentes. Ademas, a través de obras por impuestos vamos a financiar 300 nuevas cámaras en puntos críticos. Estamos incluyendo dos drones, 10 camionetas y un app para los vecinos. Al término de mi gestión deberíamos tener 1.000. Además, hemos comprado el franco a 50 policías para patrullaje integrado. Sabemos que es insuficiente. Las 3 comisarias de Ventanilla solo tienen 300 efectivos policiales para 200 mil habitantes.
Realizamos talleres a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres al inicio de cada año y se ha hecho un cronograma de acuerdo a la solicitud de dirigentes y vecinos de zonas de riesgo algo y riesgo medio. Van 41 capacitaciones. Si algún dirigente necesita una capacitación que lo solicite para hacer el cronograma. Estamos a su disposición.
Pachacútec tiene 180 asentamientos humanos y todo Ventanilla, alrededor de 400. No tenemos recursos para hacer un parque en cada uno. Lo que hemos hemos priorizado es la recuperación de 135 lozas deportivas, 65 campos sintéticos y 168 parques. Sobre Techo Propio, ya se inició el proyecto del perfil y para el próximo año esperamos tenerlo para que se incluya en el presupuesto participativo y comprometer a la siguiente gestión.
Pachacútec en verano sufre por áreas verdes. Hay que hacer un mea culpa de los vecinos. Tenemos un vivero y cada vez que un dirigente nos pide plantar árboles, lo hacemos pero volvemos en 15 días y quedan pocos vivos. Los vecinos tienen que cuidar. Sepadal no nos da agua para parques, solo para consumo humano. La siguiente semana vamos a firmar un convenio con Sedapal para riego con agua tratada.
Tenemos un problema de la falta de agua. Los servicios higiénicos deberían instalarse de forma inmediata en los espacios públicos, pero el complejo deportiva La Victoria, por ejemplo, estamos esperando hace un año. Hemos firmado un convenio con Sedapal para tener la instalación directa en la villa deportiva de Ventanilla Alta después de 11 años. Voy a ir de manera inmediata a La Victoria ver qué solución damos, como la colocación de un tanque elevado.
La basura se saca de 7 a 9 de la noche. Luego hay un repaso. Hacemos campañas de sensibilización como el programa Educa, pero aún hay vecinos que sacan los residuos a destiempo. Ponemos multas y no las pagan. Lo que debería hacer el Congreso es que las deudas tributarias y municipales impidan ir a votar hasta pagarlas. Sobre los camiones que pasan muy rápido, voy a pedir al gerente que remita un informe a la empresa.
Hemos hecho campañas para el adulto mayor, no podemos llegar a todos los sectores. Falta por supuesto. Invito a las empresas privadas a seguir donando. Quiero anunciar que ya está culminado el proyecto de la Casa del Adulto Mayor, la Casa de la Juventud, Casa de la Mujer y el Velatorio. Antes de fin de año vamos a convocar la obra y el siguiente año, antes del término de mi gestión, debemos terminar. Son 10 millones de soles de inversión.
El complejo que va a tener Pachacútec incluye La casa del Adulto Mayor y va a tener un espacio de lectura, un consultorio para nuestros adultos mayores y salas de espera para algún tramite que requieran. Estamos con uno temas técnicos de saneamiento que terminar porque es un proyecto integral. La obra debería ser inaugurada en el 2026.