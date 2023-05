Dos delincuentes armados golpearon en la cabeza y asaltaron a una joven que caminaba con el celular en la mano por el Jirón Baquelitas, San Juan Lurigancho. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se puede ver a la víctima transitando con normalidad hasta ser interceptada por los dos sujetos que bajaron de un auto azul. No les bastó con ahorcarla y la golpearon fuertemente la cabeza para poder quitarle el teléfono móvil.

La mujer no se dejó y forcejeó con ambos ladrones hasta que se resbaló en la acera. En ese momento los malhechores aprovecharon en subir al auto donde estaban sus cómplices y huir con rumbo desconocido.

mira el video SJL: roban y golpean a mujer hasta dejarla inconsciente

Mientras se daban a la fuga, la víctima corrió detrás del vehículo y unos pasos más allá cayó desmayada en medio de la pista producto de los golpes que recibió. Fue entonces que un testigo de lo sucedió se acercó a auxiliarla.

“Me dieron un puñete en la cabeza, me caí, me volví a parar. Se metieron al carro con mi celular y se fugaron. Mientras estaba caminando me dio un mareo, empecé a ver borroso y después de eso perdí el conocimiento”, dijo la víctima quien pidió mantener su identidad en reserva.

La mujer señaló que tiene una contusión en la cabeza, golpes en el rostro y una fisura en el brazo. Además, dijo sospechar que los asaltantes sean de nacionalidad venezolana.