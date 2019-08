Surco: denuncian que madre de familia desapareció tras reunión de negocios

Una madre de familia está desaparecida desde el 21 de agosto, día en que asistió a un evento de consultoras de productos de belleza, en Surco. Su familia está desesperada y asegura que hará todo lo posible para dar con su paradero.

Según Canal N, Milagros Vanessa Gamboa Torres (37) no volvió a su casa en San Martín de Porres luego de participar en la mencionada reunión. Su familia cree que algo pudo haberle pasado en su regreso a casa, ya que su teléfono celular estaría en manos de otras personas.

Sus familiares le enviaron mensajes por WhatsApp, pero la persona que les contestó no era Milagros. Quien respondió, aseguró que es una mujer que llegó desde Chiclayo y que solo compró un equipo robado.

“Este celular me lo vendieron unos chamos. No he podido sacar el chip, por eso sigo con este WhatsApp. Lo siento, se nota que es robado”, escribió la desconocida.

El día de la reunión, Milagros vestía de jean azul, saco crema y blusa negra, como se aprecia en una foto del evento. Dicha reunión se produjo en un local en la avenida Tomás Marsano.

La familia de Milagros Vanessa Gamboa Torres asegura que hará todo lo posible para saber qué es lo que ha sucedido con ella.