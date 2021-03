Los regidores que votaron en contra de la ordenanza que aprueba el reajuste integral de zonificación (RIZ) del distrito de Lurín lograron juntar las ocho firmas que necesitaban a fin de que este tema vuelva a votarse en el pleno del concejo metropolitano de Lima.

En diálogo con El Comercio, el regidor Carlo Ángeles informó que tienen hasta antes de las cuatro de la tarde de mañana para presentar el recurso de reconsideración en mesa de partes de la Municipalidad de Lima.

“No hay posibilidad de que se eluda [el pedido de reconsideración]. Tiene que pasar por concejo. El tema es cuándo. El alcalde [Jorge Muñoz] no va a poder promulgar la ordenanza hasta que no pase este pedido de reconsideración. Ahorita la ordenanza está en un limbo, entre que se aprueba y no se aprueba. Y hasta que no se dé por admitido o desestimado el pedido de reconsideración, el alcalde no puede promulgar esta ordenanza”, señaló.

El regidor Víctor Aguilar, quien también votó en contra de la aprobación del RIZ de Lurín, informó en sus redes sociales que ya habían alcanzado los votos necesarios para presentar el recurso de reconsideración.

Buenas noticias. Se alcanzaron las 8 firmas para que se admita la reconsideración del RIZ Lurín. El regidor Walter Oyarse se suma a la convocatoria de una sesión extraordinaria para volver a debatir y votar el cambio de zonificación. #SalvemosLurín — Víctor Aguilar (@_AguilarVictor) March 16, 2021

La semana pasada, El Comercio informó que el RIZ de Lurín fue aprobado por el concejo metropolitano de Lima, a pedido de la Municipalidad de Lurín. Fueron 22 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones los que decidieron el cambio de zonificación de alrededor de 500 hectáreas del mencionado distrito, para que dejen de ser, por ejemplo, de uso agrícola y se conviertan en zona de comercio, industria y vivienda.

Sin embargo, el cambio de zonificación ha sido cuestionado por los ministerios de Vivienda, Ambiente, Cultura, así como por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y el Colegio de Arquitectos-regional Lima.

En un informe, por ejemplo, Vivienda advirtió que el RIZ de Lurín “propone cambios sustanciales en la zonificación que podrían estar afectado, en mayor o en menor medida, las condiciones ambientales, ecológicas y paisajísticas del valle de Lurín y del Santuario Arqueológico de Pachacamac, con los consecuentes efectos de peligro, vulnerabilidad y riesgo en la zona”.

Asimismo, le pidió a Lima no ver el RIZ de Lurín por separado sino dentro del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 2021-2040 (Planmet 2040).

En tanto, en otro documento, Cenepred mencionaba que en el RIZ de Lurín no se ha había hecho el análisis de riesgo “que eviten la generación de nuevos riesgos y aseguren la reducción de los existentes frente a los peligros recurrente de sismo, tsunamis, inundaciones (…) exponiendo a la población e incrementando su vulnerabilidad y el riesgo de sufrir futuros desastres”.

“Creo honestamente que lo que más ha pesado para que se pueda dar este trámite a reconsideración, más allá de todas estas instituciones técnicas, lo que más ha pesado ha sido la ciudadanía, que se ha hecho sentir en redes sociales y en el propio Lurín, donde lo vecinos se han expuesto ante esta circunstancia de cuarentena, pero han salido a exigir que no se admita el RIZ de Lurín en el propio distrito. Han habido diversas manifestaciones el fin de semana, además de hoy y mañana, que entiendo van a hacer otra manifestación”, indicó Ángeles.

“Lamentablemente a veces nuestras autoridades escuchan solamente a través de la presión ciudadana. Yo creo que eso es lo que se ha visto en estos días”, agregó.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR









i