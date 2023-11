La empresa Rutas de Lima (RDL) aclaró este lunes que no realizará ningún incremento en la tarifa de los peajes, tal como lo afirmó hace unos días el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), en sus redes sociales.

En una carta remitida al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto Palacios, la firma concesionaria desmintió las afirmaciones del burgomaestre capitalino, quien el pasado 29 de octubre publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que Rutas de Lima “planea subir corrupto peaje a S/7.50″.

“Corrupto contrato de concesión les habilita a subir precios y seguir mellando la economía de la población más vulnerable de Lima. TC debe parar este abuso de una vez”, se lee en el tuit que hizo público el alcalde de Lima a fines de octubre.

Al respecto, Rutas de Lima desmintió las declaraciones de la autoridad edil y las calificó de “erróneas”, y aseguró que no se basan “en ninguna declaración de nuestra empresa”.

La carta enviada por RDL al congresista Soto Palacios lleva la firma del gerente general de la empresa, Miguel Oyarzo Vidal, y en ella se excusa de participar en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor a la que la empresa fue invitada este lunes 6 de noviembre, precisamente para aclarar la supuesta alza del precio de los peajes.

Rutas de Lima aclara que no aumentará el precio de los peajes como lo declaró el Alcalde Lima Rafael López Aliaga. Asimismo, comunica que sus representantes no participarán en la sesión de la comisión de defensa del consumidor del congreso que se realizará hoy @RPPNoticias pic.twitter.com/E2RFe6naC2 — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) November 6, 2023

RDL indica en la misiva que, de acuerdo al contrato de concesión con la comuna capitalina, se prevé la facultad de la empresa de efectuar periódicamente ajustes “para actualizar la tarifa”, pero, para tales efectos, RDL se encuentra obligada previamente a comunicar a la Municipalidad de Lima el monto del peaje actualizado.

“Dicha comunicación a la MML debe realizarse, obligatoriamente, a más tardar el 15 de enero de cada año. Es decir, todos los años debemos remitir a la MML la aplicación de una fórmula de reajuste del peaje”, aclara la empresa.

“Si bien RDL disponía de la facultad de realizar el referido ajuste bajo el contrato nuestra empresa no ha realizado dicho ajuste y, por lo tanto, no realizó ninguna publicación en el Diario Oficial (El Peruano) en ese sentido. Por ello, no es correcto afirmar que se haya aplicado un alza en la tarifa actualmente vigente que es de S/6.50″, añade.

Asimismo, RDL aclara que la carta a la MML que fue difundida por el alcalde Rafael López Aliaga en las redes sociales, para sugerir que se produjo una supuesta alza de los peajes, es una carta del 13 de enero de 2023, “que fue remitida por RDL a la MML, hace 10 meses, en estricto cumplimiento de la cláusula 10.12 del contrato de concesión informando el ajuste que corresponde por inflación”.