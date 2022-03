Hace 10 años, el Grupo Centenario comenzó con su iniciativa de remodelar y recuperar el abandonado centro comercial Camino Real, que durante la década de los 80 fue un símbolo de lujo y modernidad. El proyecto todavía no ha empezado; sin embargo, ya ha generado rechazo entre las juntas vecinales de San Isidro, pues este implicaría un cambio en la ordenanza municipal que regula las edificaciones de la zona. Para entender esta controversia analizaremos algunos puntos claves.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA REMODELACIÓN?

La iniciativa implica una inversión aproximada de 120 millones de dólares , la cual superará los 200 millones si se tiene en cuenta lo que invertirá cada marca en las tiendas. Se trataría de la inversión más importante de Centenario en un edificio y también una de las mayores inversiones en una remodelación en la historia de Lima, según la empresa.

“La inversión en el centro comercial Camino Real implicará un aporte en seguridad, orden, diseño, entre otros. Incluye un centro de control integrado de última generación con cámaras de seguridad para las calles y las avenidas del entorno . Será un mall vecinal, sin tiendas departamentales”, detalla Centenario.

2. ¿QUÉ ORDENANZA SE PRETENDE MODIFICAR?

Hay que dejar claro que ni la Municipalidad de San Isidro ni las juntas vecinales están en contra de la remodelación del centro comercial Camino Real. El rechazo está en que la propuesta de Centenario busca modificar la Ordenanza 1529 , que establece las características para las edificaciones en la zona; como los tipos de negocios permitidos y las alturas límites para las construcciones. Por ejemplo, en esa área, por un cambio de zonificación, se puede llegar hasta los 28 metros de altura, pero la empresa está solicitando 7 metros adicionales.

“Lo que se hace [con los cambios en la ordenanza] es aumentar tres o cuatro veces más el tráfico en la zona . La empresa ha propuesto que la forma de mitigar ese incremento es derivar el tránsito a las calles que rodean el bosque El Olivar. Estas son calles angostas, de seis metros, no más. Eso significaría un daño al bosque, que es un monumento nacional”, explicaron los presidentes de las juntas vecinales de San Isidro.

Imagen de cómo quedaría el nuevo centro comercial Camino Real. (Grupo Centenario)

“Esta propuesta generará que el ingreso y salida de vehículos al centro comercial Camino Real se realice a través del sistema vial local, afectando la sostenibilidad del entorno inmediato (bosque El Olivar), así como a la tranquilidad de las zonas residenciales colindantes”, afirma un informe de la Municipalidad de San Isidro al que El Comercio tuvo acceso.

Es importante mencionar también que Centenario cuenta con una declaración de impacto ambiental y un estudio de impacto ambiental aprobados.

3. ¿LA REMODELACIÓN PUEDE CONCRETARSE SIN LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA?

Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro, declaró que hasta la fecha se ha entregado a Centenario siete licencias de construcción , con las cuales podría llevar a cabo la remodelación del centro comercial. No obstante, la empresa sostiene que los cambios en la ordenanza que solicita son esenciales para poder integrar adecuadamente el centro comercial Camino Real con el Centro Empresarial Real (CER), y poder usar el anillo vial existente dentro de este último para facilitar el tránsito.

“Hoy la norma no permite esa integración, a pesar de que son espacios contiguos, y en esto se enfoca el cambio. La interconexión es vital y ya cuenta con la aprobación del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y de la Comisión de Desarrollo Urbano, porque tiene sustentos técnicos sólidos”, señala la compañía.

4. ¿QUÉ OPINAN LOS VECINOS EN GENERAL?

En el 2020, la comuna de San Isidro realizó una encuesta vecinal sobre la modificación de la Ordenanza 1529. Se recolectó la opinión de 203 vecinos: 172 estuvo en contra de los cambios y 31 a favor . Los resultados fueron enviados al IMP y evaluados por las comisiones correspondientes en la Municipalidad de Lima.

“Si a mí me preguntan como vecino si estoy de acuerdo con la remodelación, voy a decir: ‘por supuesto’. Todos queremos que el centro comercial Camino Real vuelva a vivir, pero esto tiene que guardar congruencia y coherencia con el entorno, y esa es la parte que nosotros como municipalidad nos toca salvaguardar, escuchando a los vecinos”, comenta Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro.

Por su parte, Centenario envió al IMP más de 2.000 misivas de vecinos que apoyaban el reajuste de la ordenanza y la remodelación. Sin embargo, se detectó que la información presentada en esas misivas es inexacta ; por ejemplo, 10 de los firmantes son personas fallecidas, 254 no viven en Lima, 655 no viven en San Isidro, 22 no viven en el Perú y 134 tienen DNI inexistentes.

La empresa asegura que ellos, a través de la firma Adecco, solo facilitaron la recolección de las cartas de aquellos vecinos que sí estaban a favor de la iniciativa de remodelación. Dijo también que se ha pedido a Adecco “esclarecer la veracidad de las misivas y que se investigue una potencial negligencia de su parte”.

Cabe resaltar que el informe presentado por la Municipalidad de San Isidro detalla que las cartas a favor de la propuesta ingresaron al IMP fuera del plazo establecido.

Centenario también realizó con la empresa Ipsos una encuesta sobre la imagen del centro comercial Camino Real. Esta, que contó con la participación de 302 vecinos de San Isidro, arrojó que el 86% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con el proyecto . Aunque no está claro si este trabajo planteó también la modificación de la ordenanza o solo la puesta en valor de Camino Real.

DATO CLAVE

Según Carlo Ángeles, regidor de la Municipalidad de Lima, debido a lo presentado por la comuna de San Isidro, el pleno de la Municipalidad de Lima podría votar a favor o en contra del dictamen del IMP que aprueba la modificación de la ordenanza para el proyecto de remodelación, posiblemente esta semana.

