Cada un minuto se roban tres celulares en el Perú. Según cifras de Osiptel del 2021, a diario se roban 4 mil celulares a nivel nacional. El peligro ahora es que los robos con armas aumentan cada vez más, haciendo que la ciudadanía se sienta todavía más vulnerable, explican especialistas.

El uso de tecnología en los vehículos de patrullaje de los serenazgos y Policía Nacional del Perú (PNP) y el patrullaje integrado podría disminuir este riesgo. Por ejemplo, en la municipalidad de Miraflores, con el aumento de tecnología y trabajo conjunto con la policía, el nivel de victimización bajó de 24,6% en 2018 a 12,7% a finales del 2021.

LIMA, MIERCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2022.

Especialistas comentaron a este Diario que el uso de tecnología para combatir la delincuencia es indispensable: “Se deben tener los instrumentos necesarios para cuando una patrulla intervenga una escena. Deben tener GPS, una central que sepa la ubicación, sistema de comunicaciones y todo esto se debe almacenar”, explicó el Coronel PNP (R) Carlos Remy Ramis.

Agregó que las patrullas deben tener bases de datos con Reniec, antecedentes policiales, un huellero de reconocimiento para así ganar tiempo y evitar tener que ir hasta una comisaría. “Así se gana tiempo, se identifica a las personas ahí mismo, ayuda a que el patrullero salga más rápido”, sostuvo.

Durante el año 2021 fueron 78,514 los delitos denunciados contra el patrimonio, contra la vida, seguridad pública y otros. Además, 14,694 denuncias por vehículos robados. Esto tomando en cuenta que el 80% de personas prefiere no hacer una denuncia pese a haber sido víctima de un robo.

El problema es que el uso de tecnología para mejorar la seguridad ciudadana en el Perú es mínimo. “Estamos muy atrás respecto a otros países y ni que decir del primer mundo. Incluso de la tecnología que usa la empresa privada, porque estos últimos sí usan tecnología para su seguridad. Hay algunos distritos que están recién empezando como Surco o Miraflores”, explicó Miguel Zegarra, presidente del Grupo Memphis quienes tienen equipos de seguridad.

La municipalidad de Surco es una de las pocas municipalidades que lo tienen. Actualmente cuenta con 110 patrullas inteligentes de las 670 totales. Estas cuentan con GPS en tiempo real, cámaras frontales que graban las 24 horas y tienen un almacenamiento de 30 días. Transmite en tiempo real y tiene un botón de pánico que se presiona y llega la alerta en vivo a la centra para enviar unidades de apoyo.

“Este GPS permite monitorear en tiempo real la distribución del patrullaje de las unidades de tal manera que manejan una hoja de ruta y una zona determinada. Este GPS va alertando y podemos tener un monitoreo exacto de lo que sucede”, explicó Edwin Navarro de la municipalidad de Surco.

Por su parte, la municipalidad de Miraflores comentó los beneficios de las patrullas inteligentes. Sin embargo, hicieron énfasis en que esto debe estar acompañado del patrullaje integrado. Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana, dijo que la municipalidad tiene 10 patrulleros inteligentes o “comisarías móviles” que están equipadas con computadoras y cámaras de última generación.

“Esta computadora es manejada por el efectivo policial que nos acompaña en el servicio. El policía en cualquier operativo que realiza puede intervenir a una persona y solicitar su nombre y ver antecedentes penales, eso solo lo puede hacer la policía, para eso sirve el patrullaje integrado. El policía es el autorizado y facultado para enfrentar la delincuencia. El serenazgo es un ente de apoyo”, indicó Miranda.

Pero los distritos de Lima Metropolitana no son homogéneos y la apuesta por seguridad ciudadana es distinta. Wilson Hernández, investigador adjunto de Grade, “Hay un grupo de distritos de mayor nivel socio económico [Surco y Miraflores son parte] que en los últimos años han tenido un nivel de victimización que está cayendo. Mientras que en los distritos de menor NSE la victimización está aumentando”.

En otro informe este Diario informó que los municipios de Lima destinarán solo el 12% de su presupuesto para enfrentar la inseguridad ciudadana. Para este año, la inversión en promedio alcanzará losS/60 por habitante. Con una enorme diferencia entre distritos. Si en San Isidro el gasto supera los S/1.000 por persona, en Los Olivos o Comas no llega a S/20.

Otro problema con el implemento de tecnología en Lima es que muchas autoridades lo toman como un fin y lo utilizan para hacer campaña. “Muchas veces las autoridades y municipios piensan que las herramientas son un fin y no un medio. Si pensamos que el objeto es el fin es un gran problema porque no se entiende que la importancia no es tener el aparato si no que se hace con eso”, agregó Hernández.

