Lo que debía ser un día de celebración en honor al Día de la Madre se convirtió en una pesadilla para una familia. En el distrito de Ate, una niña de apenas un año de edad sufrió un terrible accidente en el juego mecánico llamado “Gusanito”, que terminó con la pérdida de tres de sus dedos.

La pequeña estaba junto a su prima de 19 años participando en diferentes atracciones hasta que llegaron al popular “Gusanito”. Trágicamente, mientras la niña se subía a la atracción mecánica, introdujo sus dedos en una cadena en movimiento, quedando atrapada en el proceso.

Inmediatamente después del suceso, fue trasladada a la sala de emergencias del hospital de Huaycán, donde se le sometió a una cirugía. Es ahí donde los médicos tomaron la decisión de amputarle tres dedos de la mano derecha. “Mi hijita está sana gracias a Dios, pero ¿qué le pasará sin sus deditos? Y todavía es la mano derecha. No lo acepto completamente”, expresó la madre. Ambos progenitores se responsabilizaron por el descuido ya que, según sus palabras, eso ocasionó el accidente.

En medio de la situación, los organizadores de la fiesta, un evento folclórico ubicado en el Complejo Angaraes en Ate que incluía el juego mecánico y otras actividades de entretenimiento , decidieron continuar con la celebración. Los asistentes siguieron bailando y disfrutando de la música en vivo mientras que la Policía Nacional realizaba una inspección en el lugar.

Los dueños del juego mecánico

A pesar del accidente, la empresa propietaria del juego mecánico, Sevaspas Diversiones, no asumió alguna responsabilidad. Los padres denunciaron que los propietarios no cumplieron con las normas de seguridad establecidas para la operación del juego. Los asientos carecían de cinturones de seguridad y los tableros eléctricos se encontraban a una altura accesible para cualquier niño, sin ninguna medida de seguridad para prevenir accidentes.

“Mi hija fue la víctima, pero podría haber sido cualquier niño que subiera ahí, porque es peligroso. No tenían cinturón de seguridad, sus tableros eléctricos estaban desprotegidos, entre otras cosas”, declaró la madre de la niña.

Este Diario intentó contactar a los representantes de este juego para pedir descargos, pero no respondieron nuestras comunicaciones. No obstante, fuentes de El Comercio mencionaron que el número de la empresa sí respondía llamadas. Incluso, una mujer afirmaba ante los cuestionamientos que “no trabajaba allí”.

Los organizadores

Del mismo modo, los organizadores del evento tampoco se han hecho responsables. Este evento fue desarrollado para festejar el Día de la Madre en el Complejo Angaraes en Ate . El equipo todavía exhibe anuncios publicitarios de la actividad a través de su página de Facebook. Además, en dicho lugar aún permanece el letrero alusivo a la celebración.

Página oficial de Facebook

Publicidad del evento

Letrero alusivo en la fachada del Complejo Angaraes

El encargado del local comunicó que “no permitimos que ingresen niños, quienes los hacen ingresar son las madres”. Al contactar a los organizadores por medio del número que figura en sus redes para pedir mayores detalles, no contestaron la llamada.

Análisis

Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor ‘Elegir Perú’, sostuvo que son diversas las infracciones que se podrían haber cometido. “Hay otros casos que han sido similares y los responsables fueron sancionados”, dijo. Se percibe una problemática en relación a la prestación del servicio para cualquier consumidor, no solo para los más pequeños.

Señaló que, si el espacio es una delimitación física donde un niño puede pasar y estar expuesto ante situaciones de alto riesgo, no es posible responsabilizar ni al menor ni a los padres. “Esto requiere una medida por parte del Indecopi. Para presar un servicio, tienen que tomarse las respectivas medidas de prevención”, mencionó. El experto considera que la empresa organizadora debe subsanar todas las consecuencias que trajo el accidente.

Por otro lado, sugiere que exista un repositorio informativo al mismo estilo de ‘Mira a quién le compras’, pero enfocado a empresas de juegos mecánicos. Sin embargo, indicó que “la mentalidad del consumidor debe cambiar, solemos exponernos a situaciones irregulares por algo divertido o barato (...). La responsabilidad es del infractor, pero nosotros debemos apoyarnos en las herramientas que tenemos a la mano para minimizar los riesgos, empezando por googlear los antecedentes de las empresas”, comentó.

Carlos Zúñiga sostuvo que se pueden tomar acciones extrajudiciales. Además, reitera que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puede realizar una investigación. “La estructura de la zona debe ser mantenida con mucho cuidado y no se deben dejar elementos expuestos de esa manera” dijo.

Por su parte, Angello Merino Mancisidor, también abogado especialista en protección al consumidor y asociado del Estudio BBGS Perú Sacovertiz & Landerer, señaló que el artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que se debe cumplir con el Deber general de seguridad; es decir, los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar a un riesgo injustificado para la salud. “Lo normal debe ser que todo se de en óptimas condiciones”, dijo.

El experto mencionó que en estos casos los proveedores deben capacitar al personal para brindar el servicio de primeros auxilios y llamar al centro de salud más cercano. “Los padres pueden hacer una denuncia ante el Indecopi mostrando todas sus fotografías y videos”, comentó.

Respecto a la sanción, indicó que tanto la empresa organizadora como la propietaria del juego mecánico pueden recibir una medida correctiva no menor de 3 o 4 UIT, según lo tipificado cuando los proveedores incumplen con el Deber de Seguridad. Del mismo modo, sostuvo que es posible que los padres pidan una indemnización por daños y perjuicios debido a las afectaciones tanto físicas como psicológicas que puede estar sufriendo la pequeña.

Pronunciamientos

Tras conocer el accidente, el Indecopi solicitó información a la Municipalidad de Ate con la finalidad de conocer las condiciones en que el proveedor brindaba sus servicios. Asimismo, se contactó con la madre de la pequeña para orientarla ante un eventual reclamo o denuncia.

