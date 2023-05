El incremento de casos de dengue en diversas regiones del país viene preocupando. En lo que va del 2023 se han registrado 4.823 casos de dengue en Lima Metropolitana, esta cifra es el doble de las infecciones acumuladas registradas en los últimos tres años: 2022 (925), 2021 (1142) y 2020 (349).

En total, Se han notificado 70.998 casos de dengue en el Perú. La mayoría de estos se han reportado en Piura (20.315), Loreto (7.206), Ucayali (7.166), Ica (6.498), Lambayeque (5.053) y San Martín (3.771) (Foto: Hugo Curotto).

Los casos también se extienden en el Callao. A la fecha, se presentan 329 casos, mientras que en los tres años anteriores hubo solo 21.

Según un reporte del Minsa, Lima Norte es la zona de la capital más afectada ante el aumento de los casos de dengue, con 2.200 casos. Los distritos con más casos son: Ancón, Carabayllo, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Comas y San Martín de Porres. La entidad señaló que el mosquito que transmite el dengue está presente en todos los distritos de Lima Metropolitana, a excepción de Magdalena del Mar.

Emergencia sanitaria nacional

La titular del Ministerio de Salud, Rosa Gutiérrez, aclaró que no hay vacuna contra el dengue acreditada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En consecuencia, el Minsa declaró en emergencia 20 regiones por 120 días: Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.

“La situación que enfrentamos es muy grave. El aumento de casos empezó a finales del año pasado y se incrementa de manera violenta” Víctor Zamora, exministro de Salud





Sobre posibles vacunas

En el país se realizan distintas acciones para combatir al dengue como la fumigación (Foto: AFP).

Situación en regiones

La región Piura registra más de 20.000 casos de dengue y un total de 12 defunciones, según la Dirección Regional de Salud (Diresa). Las provincias con mayor incidencia son Sullana, Piura y Morropón. Además, los pacientes hospitalizados son más de 160.

Usuarios reportan que el Hospital Santa Rosa de la región ha colapsado debido al aumento de casos de dengue y ya no hay camas UCI . “Algunos pacientes son atendidos en silla de ruedas o incluso en mototaxis y vehículos particulares”, dice Arnaldo Vite, miembro de la Federación Médica.

#Piura Colapsa el Hospital Santa Rosa por aumento de casos de #dengue. Ya no hay camas UCI. El área de triaje desbordó su capacidad. "Hay pacientes que son atendidos en silla de ruedas o incluso en mototaxis y vehículos particulares", dice Arnaldo Vite, de la Federación Médica. pic.twitter.com/BHpy25EkOi — Carlos Chunga (@enriquechunga) May 10, 2023

Por otro lado, la Sala Situacional Diaria de Dengue del Minsa informó que la región La Libertad sumó 4 fallecidos por dengue, siendo además la cuarta región con más pacientes internados (92) por detrás de Piura (169), Ica (110) y Lambayeque (96). La vicegobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, confirmó estos datos.

Por su parte, en Chiclayo, el colapso ha sido tanto que los médicos se han visto obligados a atender a los pacientes con dengue en la sala de espera del Hospital Regional de Lambayeque. Además, los pacientes del centro de salud de José Leonardo Ortiz denuncian que no hay pruebas de descarte.

#Chiclayo: En estas condiciones se encuentra el Hospital Regional de Lambayeque.



*Tanto así que utilizan la sala de espera para atender a pacientes con dengue.



*El área de Emergencia colapsó y se está desabastecido en pruebas de descarte.



1/2



📽: La República Norte pic.twitter.com/CCtv0s0C0H — Edison Rentería (@edisonral) May 11, 2023

Acciones del Ministerio de Salud

El Minsa señaló que se encuentra fumigando las casas del Asentamiento Humano San Hilarion Alto y la Agrupación Familiar Sarita Colonia en San Juan de Lurigancho, esto con la finalidad de evitar la propagación del zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue.

Además, el equipo comunicó que está reforzando la capacidad de respuesta y prevención contra el dengue. “A nivel nacional, hemos fumigado más de 1 millón de viviendas y más de 4.9 millones de personas se encuentran protegidas gracias a la fumigación”, informaron.

El director de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, Martín Gutiérrez, estuvo presente en la jornada de fumigación. “Pedimos a las familias de la zona que nos dejen ingresar a sus hogares para que podamos fumigarlas y eliminar los criaderos de zancudos”, sostuvo.

El director de la @DirisLC_oficial, Martín Gutiérrez, estuvo presente en la jornada de fumigación. "Pedimos a las familias de la zona que nos dejen ingresar a sus hogares para que podamos fumigarlas y eliminar los criaderos de zancudos", sostuvo. pic.twitter.com/xOobU4Bzda — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 11, 2023

Por otro lado, el ministerio informó que, en Madre de Dios, un equipo multidisciplinario se reunió con el gobernador Luis Otsuka para articular acciones que permitan mejorar la gestión de salud en la región y atender las necesidades de la población. Abordaron el tema del dengue y posteriormente visitaron el Hospital Santa Rosa y el Centro de Salud Jorge Chávez.

#MinsaInforma | En #MadredeDios, un equipo multidisciplinario del #Minsa 👩🏽‍⚕️👨🏽‍⚕️se reunió con el gobernador Luis Otsuka para articular acciones que permitan mejorar la gestión en salud en la región y atender las necesidades de la población. Abordaron temas como dengue, anemia, salud… pic.twitter.com/gu415idmTS — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 11, 2023

Recomendaciones

César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Minsa, explicó a El Comercio que el mosquito de la especie Aedes es el que transmite el dengue. Este tiene un ciclo de vida de 7 días y se forma donde hay agua empozada. Por ello, recomienda cubrir todos los recipientes que hay en el hogar. Los envases tienen que estar completamente cerrados con telas, ligas herméticas o tapas duras. De esa manera, se evitará que los mosquitos pongan huevos.

Indicó que, luego de hacer uso de un recipiente, todo su interior tiene que ser lavado y secado. Asimismo, añadió que todas las botellas, chapas y más objetos que podrían ser criaderos de mosquitos no deben estar en el hogar.

Wilder Díaz, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú, recomendó mantener las áreas del hogar ventiladas. Además, resaltó la importancia de tener mallas especiales que eviten el ingreso de mosquitos a la vivienda. En caso no exista la posibilidad de protegerse con esta malla, señaló que hay que mantener las ventanas y puertas cerradas y, en momentos breves del día, salir a tomar aire.

Por otro lado, exhorta a la ciudadanía a colaborar con los fumigadores del Ministerio de Salud (Minsa), los municipios y Defensa Civil, quienes deben ingresar a las casas para eliminar mosquitos, larvas y huevos.