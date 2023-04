“Vas a ver a la hora de la salida”, le dijo un compañero de clases a otro. Eran las 7:25 de la noche cuando el menor cumplió su palabra y acuchilló a su víctima en las afueras del colegio Manuel Gonzales Prada, ubicado en Los Olivos.

Actualmente, el joven de 16 años se encuentra hospitalizado en el centro médico Luis Negreiros Vega. Todo empezó luego de que ambos estudiantes de quinto de secundaria tuvieran un conflicto en el aula. Uno de ellos amenazó al otro con atacarlo a la hora de salida del colegio, lo que finalmente sucedió.

El alumno herido ha sido sometido a una operación de emergencia. Su madre compartió a este Diario una fotografía que le tomó antes del brutal ataque.

Las cámaras de seguridad muestran cómo el agresor acorraló a la víctima en la calle para apuñalarlo en la boca del estómago con un cuchillo. Posteriormente, se dio a la fuga.

El alumno herido ha sido sometido a una operación de emergencia ya que el corte dañó su hígado y páncreas. La madre del menor ha presentado una denuncia en la comisaría Sol de Oro y ha pedido a la policía que capture al agresor.

Una madre en busca de justicia

Evelyn Romero, madre del menor herido, dijo a El Comercio que, ese mismo día, su hijo estaba conversando con otro compañero y, de casualidad, empujó al agresor. “Le pidió disculpas y pensó que ahí se iba a quedar el tema. Sin embargo, el chico le respondió ‘a la hora de la salida vas a ver’”, agregó.

Resalta que se enteró del brutal ataque debido a que recibió la llamada de una de las compañeras de su hijo, quien estaba tratando de auxiliarlo luego de que fuera acuchillado. “Eran las 7:25 de la noche, mi hijo es turno tarde y justo estaba saliendo del colegio (...). Cuando me enteré, estaba en la calle y me quedé en shock”, mencionó.

El agresor actualmente se encuentra prófugo, se trata también de un menor de edad.

Evelyn llegó a las 8:10 de la noche a la casa de uno de los amigos del menor, donde estaban tratando de ayudarlo para que dejara de sangrar. “El agresor se dio a la fuga. Los amigos de mi hijo me dijeron que llamaron a serenazgo, pero no lo movilizaron ya que era menor de edad. Cuando llegué, lo trasladé al hospital Luis Negreiros Vega”, contó.

Señaló que actualmente se está turnando con su esposo para estar junto al adolescente en la sala de recuperación de cirugía, donde se encuentra internado . “Todavía no puede hablar ni comer, está con un suero. Además, constantemente tienen que ponerle inyecciones para disminuir el dolor y la fiebre”, dijo.

Exhorta a la institución para apoyar a que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Por otro lado, asegura que el paradero del menor que agredió a su hijo es incierto y sus padres sostienen que no saben dónde está . “Quiero que se haga justicia, las autoridades deben poner de su parte para que ese chico pague por lo que ha hecho”, añadió la madre.

Pronunciamientos

Estela Lozano, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, señaló que la violencia escolar ha incrementado luego del retorno a las aulas. “ Hemos ido al colegio para ver cómo se está abordando el caso . Hablamos con el director y este mencionó que el joven infractor es una persona en situación de vulnerabilidad, por lo que se ha remitido un oficio a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna) para que hagan una visita a su domicilio”, dijo.

Del mismo modo, señaló que han solicitado al director que tenga un diálogo con la comunidad educativa y desarrolle un plan de acción frente a este tipo de situaciones.

Por otro lado, Lozano asegura que no hay ninguna queja respecto a la intervención del menor en el hospital Luis Negreiros Vega. No obstante, indicó que “El padre se encuentra desempleado. Le hemos aconsejado que debe solicitar su periodo de latencia a EsSalud. Este se brinda a los usuarios cuando no están trabajando. Por cada 5 meses que aportaron al seguro, les activan dos meses de este periodo”, comentó.

En relación a las investigaciones, Lozano sostiene que la Defensoría ha conversado con Fiscalía , quienes han tomado las declaraciones de los padres del infractor y de la víctima, además de que han solicitado las cámaras de seguridad para decidir qué medidas tomarán.

Por su parte, la Unidad de Gestión Educativa Local 2, que abarca los distritos del Rímac, San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos, se pronunció al respecto, diciendo que “el estado de salud del estudiante agredido es estable según información del personal médico del hospital. Estamos manteniendo contacto permanente con los padres”, comunicaron.

Además, la entidad informó que el hecho está siendo investigado por la comisaría de Sol de Oro y la ubicación del agresor es desconocida. “La Policía Nacional del Perú está realizando las acciones necesarias para encontrarlo”, dijeron.

La Municipalidad de Los Olivos comentó a este Diario que no tienen injerencia debido a que el hecho ocurrió en la inmediaciones del colegio. “El tema lo tiene que ver la UGEL y el director de la institución”, agregó.

Análisis

Daniel Alfaro, fundador de Pirka Consultoría y exministro de Educación, resaltó que es necesario un protocolo de convivencia escolar. “En las instituciones educativas, siempre hay que tener en cuenta la fase de prevención”, dijo. Añadió que es importante contar con la presencia de psicólogos en los colegios . “Los directores y profesores pueden atender los casos de violencia hasta cierto nivel, es ahí donde entra la ayuda de los profesionales que cuentan con mayor especialización”, mencionó.

Por otra parte, se encuentra la fase de la atención; es decir, cuando ya ocurrió el acto de violencia. Alfaro sostuvo que se debe actuar lo más rápido posible para erradicar el problema y tomar las medidas respectivas para que esto no se vuelva a repetir.

“Los docentes y el director tienen que crear canales de diálogo entre los padres de familia (...). Si los niños, niñas y adolescente no se sienten escuchados en sus instituciones, pueden recurrir al aplicativo Síseve , donde depositan su denuncia, la cual será reportada a la UGEL”, añadió.

No obstante, señaló que no siempre los casos son atendidos de manera proactiva. “Este es un problema que se debe mejorar. Sin embargo, este caso ha sido tan mediático que esperemos que se activen todos los protocolos de atención en la escuela ”, dijo.

Alfaro comentó que es importante identificar las causas que están generando acciones violentas en los menores y, a partir de eso, hacer estrategias de cambio. “Usualmente se habla de que al agresor hay que expulsarlo, pero luego este irá a otro colegio. No estás eliminando el problema, lo estás trasladando. Se debe tratar el tema con toda la comunidad educativa y hacer un monitoreo constante”, agregó.

Reporte de violencia escolar

Según la página oficial de Síseve, los casos reportados de violencia escolar a nivel nacional desde el 2013 al 2023 han sido 53.548. Dentro de ellos, 25.663 se han dado de manera física, 18.684 de manera psicológica y 9.201 de manera sexual.