El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente, informó que para el 7 de enero de 2019 todos los teléfonos celulares que cuenten con IMEI (código único que identifica al teléfono celular a nivel mundial) inválido estarán bloqueados.



El funcionario explicó que esta medida se realizará de forma progresiva con la finalidad de que los móviles que no se encuentren en su base de datos sean usados por la delincuencia. En total serán aproximadamente un millón de teléfonos los que dejarán de circular. El proceso se desarrollará en cuatro etapas entre setiembre y noviembre de este año y se bloqueará 250 mil equipos en cada una.

Para ello, Muente precisó en entrevista con RPP que no es lo mismo ser inválido que ilegal. Por ello, los usuarios deben demostrar que el origen de su equipo es lícito, para que el operador desbloquee el servicio.

“Inválido no es igual a ilegal. La ley establece que un IMEI es inválido cuando no está en la base de datos de la GSMA (Asociación de operadores móviles). Hay equipos que vienen con un IMEI que puede ser genérico. Hay países que producen estos celulares y entran legalmente al país, pero por "sanidad del sistema de seguridad nacional" esos teléfonos no pueden seguir circulando porque podrían ser usados para actividades delictivas. La norma establece que estos teléfonos no deben ser activados ni permanecer en los operadores”, enfatizó.

Todos los teléfonos con IMEI inválido se bloquearán de forma progresiva. El Comercio

El bloqueo de celulares con IMEI inválido se realiza conforme el Decreto Legislativo 1338 (enero de 2017) que creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Dicha norma creó una “Lista Negra” con los equipos reportados como perdidos, sustraídos (hurtados o robados) e inoperativos. Esos teléfonos se bloquearán para que no puedan ser utilizados.

LO DEBES SABER

- El IMEI Se puede obtener digitando en el celular *#06#.



- Un IMEI inválido es un código que no ha sido asignado a ningún fabricante de celulares y, por tanto, no cuenta con las características establecidas por la asociación mundial de operadores y proveedores de comunicaciones móviles para operar en el Perú. El número puede haber sido alterado en un teléfono robado.



- Los teléfonos a los que se detecte un IMEI inválido recibirán un mensaje de texto (SMS) indicando que será bloqueado y su línea suspendida hasta que entregue el equipo a su operador.

