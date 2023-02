Una adolescente peruana encontró trágica muerte al ser embestida por una embarcación mientras disfrutaba junto a su familia de un día de playa en República Dominicana.

De acuerdo con un informe de América Noticias, la menor de 15 años perdió la vida cuando se bañaba en una playa de la isla Saona, uno de los mayores atractivos turísticos del país caribeño.

“Yo estaba a diez o a doce metros exagerando de mi hija, con la cual estábamos conversando. Volteo para saludar a mi esposa en la orilla y a la hora de voltear, volteo nuevamente la cabeza y veo que esa moto, esa nave, que era un yate, viene a toda velocidad, hace un pique y voltea, y con la polea de la hélice de la parte posterior cercena a mi hija, sus piernas, su bracito”, narró Ricardo Amador Ezpinoza Camiña, padrastro de la víctima.

“Vino otro bote y me ayudó a llevarla. Yo en ese momento no había visto que le había destrozado, solamente me puse a cargar su cuerpecito pensando en salvarla, pero ella ya estaba cadáver. Yo pensando que Dios me iba a dar la oportunidad, pero no, llegamos a la orilla y ella ya estaba muerta”, añadió en su relato.

El responsable de la embarcación ‘Anabel 3′ fue identificado como Francis Matos Samboy, dominicano, de 29 años. Contra él se dictó una orden de tres meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones del hecho.

Según el padrastro de la víctima, quien trabaja en ese país, el capitán del yate no tenía licencia para conducir esa embarcación. “Es la naviera la que permite que personas sin capacitación utilicen ese tipo de equipos. Yo iré hasta el último”, aseguró.

La adolescente viajó a República Dominicana junto a su madre en diciembre pasado para visitar a su padrastro. La familia de la joven contrató a un equipo de abogados para afrontar el juicio por su trágica muerte.

De acuerdo con el relato de Ezpinoza Camiña, la empresa propietaria del yate no ha asumido ningún gasto tras lo ocurrido con la menor.

La embajada peruana en República Dominicana realiza las diligencias pertinentes para repatriar el cuerpo de la adolescente.