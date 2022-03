Conforme a los criterios de Saber más

Mientras que desde varios frentes se condenaba la violencia en el marco del Día Internacional de la Mujer, el último martes, Romina Solórzano sufría toda clase de insultos y agresiones físicas por parte de simpatizantes de Perú Libre en las afueras del Congreso de la República. Ella y otros cuatro periodistas fueron agredidos mientras cubrían el debate del voto de confianza para el Gabinete de Aníbal Torres.

“Me jalaron el cabello, me empujaron, me dieron patadones y arrastraron por el suelo. Terminé con el pantalón roto y heridas en las piernas”, contó a El Comercio.

Fue otra mujer de prensa quien la tomó del brazo y la sacó del tumulto. De inmediato verificó si tenía todas sus cosas, pues indicó que intentaron arrancarle el lente de su cámara al mismo tiempo que le jalaban la mochila. “Estaba bien nerviosa, temblando. Sentí bastante impotencia. Ni siquiera la policía nos resguardaba”, señaló.

Romina Solórzano sufría toda clase de insultos y agresiones físicas por parte de simpatizantes de Perú Libre. (Foto: Giancarlo Ávila)

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, indicó que lo ocurrido el último martes no es un hecho aislado, sino que se desprende de la narrativa recurrente del Gobierno respecto a los medios de comunicación. “Existe un ecosistema de agresión contra periodistas creado y mantenido por el Gobierno”, dijo.

Señaló que el presidente Pedro Castillo, cuando era candidato, ya mostraba una actitud agresiva contra algunos medios de comunicación. “No responde a la prensa, aleja a los periodistas con cordones policiales, dice que la prensa es ‘un chiste’. Esta agresión envalentona a instituciones y grupos radicalizados de la ciudadanía”, detalló.

(Foto: Giancarlo Ávila)

Salazar informó que el CPP ha pedido formalmente a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una visita al Perú para que investigue estos casos y emita un informe. “Lo que está pasando ya ha excedido cualquier tipo de límite”, agregó.

Este ecosistema de agresión contra la prensa ha sido alimentado también por un sector de derecha. El ex candidato presidencial Rafael Bernardo López Aliaga desacreditó varias veces la labor de algunos medios. Además, el grupo La Resistencia ha cometido diversos ataques a periodistas.

Para el Colegio de Periodistas del Perú, la “campaña de odio y satanización” contra la prensa y los medios de comunicación “ha ingresado a una nueva y peligrosa fase de intolerancia”. Añadió que en los últimos meses han registrado una larga lista de “vejámenes, ataques y agresiones que vulneran la libertad de expresión”.

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, rechazó la agresión sufrida por cinco periodistas el martes. “Repudio todo tipo de violencia, provenga de donde provenga”, sostuvo.

Protección a periodistas

Abraham García, adjunto para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, dijo a este Diario que el organismo ha manifestado su rechazo a las recientes agresiones cometidas contra periodistas y exige que la fiscalía realice una investigación al respecto para sancionar a los responsables.

“Hacemos especial énfasis en rechazar la agresión sufrida a la fotógrafa Romina Solórzano. Advertimos que de acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH las mujeres periodistas enfrentan más riesgos. Por eso, creemos a que el Ejecutivo, los ministerios y el Congreso deben procurar una respuesta efectiva ante este hecho”, indicó.

Cinco periodistas fueron agredidos mientras cubrían el debate del voto de confianza para el Gabinete de Aníbal Torres el último martes en las afueras del Congreso. (Foto: Jesús Saucedo)

García añadió que no puede existir una prensa libre e independiente si no existen condiciones mínimas para que los periodistas puedan cumplir con su labor. En ese sentido, resaltó la necesidad de un estándar de prevención a fin de brindar medidas de protección que prevenga la violencia contra ellos y ellas.

“La impunidad frente a actos de violencia contra hombres y mujeres de prensa que investigan e informan asuntos de interés público debilita nuestro sistema democrático”, expresó.

Cronología de hechos condenables

19/5/2021: Simpatizantes de Pedro Castillo persiguen a un equipo periodístico de América durante una actividad en Ayacucho, luego de que el maestro de ceremonias los calificara como “prensa mermelera”

20/5/2021: El periodista de Latina Jorge Dett es agredido, delante de Pedro Castillo, por simpatizantes de Perú Libre en Huancavelica.

12/7/2021: El entonces candidato Pedro Castillo y su asesor legal Julián Palacín envían una carta al MTC pidiendo una investigación contra Willax TV y el periodista Beto Ortiz.

23/12/2021: Aníbal Torres, entonces ministro de Justicia, señala que existe un supuesto “libertinaje de prensa” y justifica que Castillo no dé entrevistas.

21/2/2022: El presidente Castillo arremete contra la prensa llamándola “chiste”, a fin de evitar responder sobre la doble versión que brindó respecto a sus vínculos con Karelim López.

22/2/2022: Policías restringen la labor de los periodistas impidiendo que se acerquen al presidente durante una actividad en Jicamarca, poniendo en riesgo a reporteros y vecinos que estaban al borde de un cerro.

8/3/2022: Cinco periodistas son agredidos físicamente e insultados por una turba de defensores del partido de gobierno en las afueras del Congreso.

VIDEO RECOMENDADO

Al quinto día de ocurrido el desastre ecológico, el daño abarca las playas de Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero, en el distrito de Ventanilla y sigue extendiéndose por el litoral.