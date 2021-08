Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 29 de junio, Álex Kouri salió de prisión tras cumplir condena de cinco años por el caso de la vía expresa del Callao. Ese mismo día se creó un perfil en Facebook desde donde ha publicado fotografías de sus recorridos desde Puerto Nuevo hasta Ventanilla. El exalcalde y exgobernador chalaco impulsa un nuevo movimiento en el primer puerto, pese a sus deudas y procesos pendientes.

En la camisa blanca con la que recorre las calles del Callao, Kouri usa el logo de “Somos Callao” con los mismos colores de la agrupación que fundó, llegó al poder y de la cual aún figura como presidente: Chim Pum Callao.

“Trabajaremos de la mano para generar empleo en el Callao, que es lo más importante, salud, educación y empleo”, dice en un video publicado en Facebook.

Kouri ha reaparecido con personajes conocidos en el Callao: el empresario Víctor Angobaldo, vinculado en audios del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, y Gioconda Tripi, quien fue detenida por la policía en el 2017. También ha presentado como parte de su equipo a Francisco Calisto Giampietri. Kouri se ha venido desplazando por el Callao en camionetas de la empresa P&C General Advisors, fundada en el 2016 por Calisto.

El exalcalde del Callao Álex Kouri promueve nueva agrupación política en sus recorridos por el primer puerto, tras salir de la prisión.

Reparación y deudas

Además de la condena cumplida, a Kouri se le impuso una reparación civil de S/26 millones, y no tiene intención de pagarla.

La defensa de Kouri se ampara en que la reparación civil fue solidaria, pues la sentencia señaló que el exalcalde del Callao se concertó con Augusto Dall’orto Falconí y Roberto Dall’orto Lizárraga. “No se ha pagado porque recuerda que es solidaria con los señores Dall’orto. El primero ha muerto y, en el segundo caso, lo han absuelto. La fiscalía ha apelado y ha subido a una sala superior que deberá dar un fallo”, dijo su abogado Ricardo Sánchez.

Pero Kouri no ha saldado todas sus cuentas con la justicia. Su abogado Sánchez reconoció que tiene un proceso pendiente por el Caso La Cucaracha. Según la fiscalía, entre el 2004 y el 2017, el municipio del Callao perdió más de 10 millones de dólares por la forma en que concesionó la disposición de los residuos sólidos y el uso del botadero.

Sumado a esto, este Diario identificó que Kouri registra una deuda coactiva ante la Sunat por casi S/100 mil y que el movimiento regional Chim Pum Callao, del cual es presidente, acumula multas por S/800 mil. Según reportó la ONPE a inicios de año, las multas contra Chim Pum Callao son por no presentar los reportes financieros del 2017, ni los gastos de campaña del 2018.

¿Puede postular?

El abogado Ricardo Sánchez sostuvo que Kouri sí podría postular a un cargo público, puesto que la ley que prohíbe la postulación de condenados fue aprobada después de sentencia.

“Se aseguró [el juez Iván Sequeiros]que Kouri se quede en la cárcel los cinco años, por lo cual le puso millones de reparación civil. Como dice el argot canero, ‘se la comió enterita’”, dijo.

Sin embargo, el especialista en temas electorales José Manuel Villalobos aclaró que la ley se aplica desde que fue publicada, independientemente de cuando se cometió el delito y aun cuando la pena haya sido rehabilitada.

“El Jurado [Nacional de Elecciones] ha aplicado la ley en anteriores casos y está claro. A [Vladimir] Cerrón le declaran improcedente su candidatura en el 2021 porque estaba impedido de postular por la ley en mención”, recordó Villalobos.

Además, indicó que no podría renunciar a Chim Pum Callao por las multas del movimiento. Según explicó, la normativa actual determina que, si no están al día con las multas impuestas, no pueden realizar cambios en las partidas registrales del partido.

Del movimiento Chim Pum Callao, sus principales líderes han sido encausados por la justicia: Álex Kouri estuvo cinco años en la cárcel, Félix Moreno aún purga prisión, y Juan Sotomayor se encuentra en prisión preventiva.

